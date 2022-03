NewTuscia – TARQUINIA – World medical aid onlus odv cerca infermieri e ortottisti volontari per due missioni sanitarie oculistiche in Costa D’Avorio: la prima dal 27 aprile all’8 maggio, la seconda dal 27 maggio all’8 giugno. La onlus di Tarquinia ha ripreso dall’inizio dell’anno le attività umanitarie in Africa. “Siamo ripartiti in sicurezza tra gennaio e febbraio – fa sapere l’associazione tarquiniese -. Entrambe le prossime missioni sanitarie saranno nella città di Ayamè. Per il primo viaggio cerchiamo un infermiere, per il secondo un infermiere e un ortottista”.

Il 7 aprile, con una diretta streaming sulla pagina Facebook di World medical aid onlus odv, i responsabili delle missioni sanitarie interagiranno con i volontari che hanno già partecipato a questo tipo di esperienza per condividere opinioni e pensieri e far conoscere tutti gli aspetti dei viaggi in Africa e, in modo particolare, in Costa D’Avorio. “Sarà un’opportunità per chi vuole avere un primo contatto con noi e sentire dalla viva voce delle persone che hanno preso parte a delle missioni sanitarie le emozioni e le sensazioni provate – conclude l’associazione tarquiniese -. Per avere tutte le informazioni è possibile scrivere a info@worldmedicalaid.org o chiamare il 3516588132. Il nostro sito è, invece, www.worldmedicalaid.it”.