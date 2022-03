NewTuscia – VITERBO – Mi unisco al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Roberto Joppolo, artista che ha reso onore alla nostra città con la sua opera conosciuta in tutto il mondo.A lui, e ai maestri contemporanei che hanno contribuito con la loro arte alla crescita culturale di Viterbo, andrebbe dedicato uno spazio in grado di raccontarne e valorizzarne il lavoro.