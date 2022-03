Il punto sulla 18 giornata di 1 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Ok la capolista Tarquinia (41 punti) che sbanca 3-0 Cura (21) in rete Martelli e Rosati (doppietta). Atletico Cimina (30) Castel S. Elia (30) 0-0. Sporting Bagnoregio (9) Atletico Capranica (29) termina 0-3 Mechilli Rainkardt, Lo Bue i marcatori. Ok L’ Allumiere (29)che travolge 3-1 il San Lorenzo Nuovo (27)in crisi di risultati, Zimmaro e doppietta di Fracassa per i padroni di casa, Belella per i laurentini. Bagnaia (12) Valentano (28) 1-1 Politini a segno per i padroni di casa, Ingrosso per i lacuali. La Fortitudo Nepi (27) travolge 4-1 la maremmana (18), per i locali un’ autorete, Salvatori, Soccersi e Cossu, Cossu per gli ospiti. Vicus Ronciglione (22) Vetralla (16) 2-0Salza e Balletti i marcatori.

GIRONE C:

Isola Farnese La Storta (34) Real San Basilio (54) termina 1-3, Trifelli per i locali, Nuovo J, Valenzi, Nuovo G, per gli ospiti. Lo Sporting Tanas (39)travolge il Formello (11) 7-1. Trevignano (35) III Municipio (27) o-1 Franti in rete. Anguillara (24) Soratte (30) termina 1-1. Castelnovese (18) Real Campagnano (28) termina 3-1 Football Jus (20) Prima Porta Saxa Rubra (6) 2-1. 1-1 tra Cesano (11) e Jfc Civitacastellana (14) vantaggio ospite in vantaggio con Domenico Ercolini, pareggio di Zamparini.