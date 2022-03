Il centrodestra viterbese attende il “Messia”…

Gaetano Alaimo



Quando il centrodestra era il centrodestra…

NewTuscia – VITERBO – Questa coalizione non s’ha da fare. Ora sicuramente no, forse mai. Non servono i Promessi Sposi per capire la telenovela ormai ultradecennale che dà in scena un centrodestra viterbese che, lo ha ammesso a “Luce Nuova sui fatti” lo stesso senatore Umberto Fusco, “di fatto non esiste più”.

E lo ha detto in tempi non sospetti, almeno un paio di mesi fa, quando era ancora caldo caldo il cinepanettone “Dimissioni a Natale” con protagonista, suo malgrado, Giovanni Maria Arena. Prima dimessosi da solo, poi per due volte dimissionato da maggioranza e minoranza (la seconda perché le modalità davanti al notaio non erano state giuste).



Cerchiamo di capirci qualcosa. Ieri poteva essere il d-day del rinascimento del centrodestra che fu ma, invece, prima l’ufficializzazione della lista d’appoggio alla candidatura di Laura Allegrini sindaco per Fratelli d’Italia, quindi il rifiuto di adesione al tavolo di confronto romano indetto da Lega, Forza Italia, Fondazione ed Udc (Evangelista, Di Sorte, Santucci e Brachetti) da parte dei rotelliani, ha di nuovo trasformato la trama politica del mattino del “vogliamoci tutti bene” nel più profondo non ci resta che piangere di troisiana e benigna memoria. Evidentemente, questo film che sembra negli sviluppi più la saga di “Beautiful”, non può che continuare su veti e diktat, da una parte o dall’altra. Se qualcuno pensava in un presunto accordo sotterraneo di Natale tra Forza Italia e Pd per l’appoggio del partito di Enrico Letta al forzista Romoli alla presidenza della Provincia e, in cambio, un avvicinamento di Pd e Fi per il Comune di Viterbo, in parte è stato smentito dalla riunione romana che ha visto la presenza degli azzurri con gli altri maggiorenti di area centrodestra. Al tempo stesso, chi pensava in una triarchia anti-Forza Italia (Lega-FdI-Fondazione) alla luce del dimissionamento di Arena, è stato altrettanto (almeno in parte) smentito.

Le ultime vicende hanno visto emergere la figura di Laura Allegrini dentro FdI in cui, almeno sulla carta, era saltata la possibilità che tanti di centrodestra, anche se non lo dicono apertamente, avrebbero voluto: Mauro Rotelli candidato unitario. A mio giudizio si deve parlare al condizionale perché, anche se la candidatura dell’Allegrini sembra cosa fatta, si sa che la politica è l’arte dell’impossibile e, un buon politico, sa che i proverbi non sbagliano mai. Il che, tradotto in parole terra terra ed alla luce di quello che si sa, vuol dire che, almeno secondo questo osservatorio, Laura Allegrini tutto è fuorché la candidata certa di FdI e nientemeno che di una futura coalizione. Il rifiuto di FdI di aderire al tavolo di ieri del quartetto Lega-Fi-Fondazione-Udc (a proposito, quelli del Popolo della Famiglia dove li abbiamo lasciati?) è anche tattico, non solo per impuntarsi su Laura Allegrini. O, meglio, per valutare la reazione degli ipotetici alleati.



Quindi. Se prima l’incognita era Forza Italia (si alleerà stile Draghi con il Pd?), ora è FdI (Laura Allegrini vale la rottura finale del centrodestra?) ad intessere la trama ed a complicare ogni ipotesi di accordo. Da parte loro Fondazione e Lega sembrano i due partiti più coesi, salvo ulteriori colpi di scena. Così com’è, però, il rischio di rivedere i partiti del centrodestra, nel caso di un ipotetico accordo e di un’ipotetica vittoria, litigare un giorno sì e l’altro pure come già nell’ultima amministrazione è cosa assai probabile. Anche se il primo rischio, di fronte a Chiara Frontini (e Sgarbi?) e al centrosinistra (dilaniato anch’esso ed in cerca d’autore e candidato Sindaco), è quello di perdere per frammentazione manifesta.



Delle due l’una. O Lega e Fondazione, con la possibilità di Forza Italia, andranno da soli in attesa di un quasi certo ballottaggio e di mosse successive di FdI (rischiando però anche un risultato clamoroso della Frontini che, se connesso con una tenuta del centrosinistra, potrebbe anche fare rischiare grosso a Santucci, Fusco & co.), o un candidato unitario dell’ultimo minuto potrà salvare la baracca. In un territorio ad alta sismicità come il centrodestra viterbese è anche uscita dal cilindro l’ipotesi del candidato unitario “tecnico”, termine che, normalmente, in casa centrodestra nazionale è sempre stato visto come un’allergia da debellare. Genovese ha detto no. E si è tornati punto ed accapo. Quindi? In politica i proverbi, come detto, ci chiappano sempre, ed i no diventano sì se conditi nel tempo da sano pragmatismo…quindi, tornando a parlare di candidati unitari graditi da tutto l’elettorato di centrodestra, tutto può succedere.



In attesa del “Messia” che, se non riuscirà a moltiplicare i voti, almeno non porti la barca del centrodestra in secche fatali…