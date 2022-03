Casa. Regione revoca fondi per edilizia agevolata a imprese inadempienti

NewTuscia – ROMA – Recuperati finora 25 milioni di euro grazie alla revoca dei finanziamenti regionali a 20 cooperative edili inadempienti.

La Giunta Zingaretti ha approvato questa mattina la cancellazione dei contributi ad altre due imprese per la realizzazione di un totale di 44 alloggi nel Comune di Roma. La decadenza del finanziamento, pari complessivamente a 660.000 euro a fondo perduto e 1.980.000 euro a mutuo, è dovuta alla sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti alle cooperative, che non devono trovarsi in procedura di fallimento o in liquidazione. Le due società, infatti, risultano cancellate dal Registro delle Imprese e vengono di conseguenza eliminate dalla graduatoria dei beneficiari dei fondi regionali.

“Negli ultimi anni l’Amministrazione regionale ha già revocato i finanziamenti a 20 cooperative edili, che non hanno rispettato gli adempimenti normativi, per salvaguardare gli interessi di tanti cittadini che hanno investito nell’acquisto di una casa. Questi provvedimenti hanno permesso di recuperare circa 25 milioni di euro, che verranno nuovamente investiti per aumentare l’offerta abitativa a Roma e nel Lazio” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio.