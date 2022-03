Auto in fiamme sulla Cassia-Cimina

NewTuscia – VITERBO – Fortunatamente non ha riportato ferite il conducente della macchina che questa mattina sulla Cassia-Cimina ha preso fuoco. Intorno alle 13.00 la vettura, alla cui guida c’era un giovane, si dirigeva verso Viterbo, quando per cause ancora da accertare, si è incendiata.

Il ragazzo ha prontamente accostato e chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme chenel frattempo avevano distrutto la macchina. Sul posto presenti anche gli agenti della volante.