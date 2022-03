“Vinciamo per l’autismo”, il 3 aprile al Trastevere Stadium

NewTuscia – ROMA – Il Trastevere Calcio è lieto di ospitare un’importante iniziativa benefica promossa dall’associazione “Amici per Sempre” e che si pone l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’autismo, nella settimana in cui si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, ricorrenza che cade ogni anno il 2 aprile. Domenica 3 aprile, a partire dalle ore 15 al Trastevere Stadium, si svolgerà un torneo di calcetto da svolgersi tra 10 squadre che disputano quattro partite in contemporanea, in un campo da calcio a 11 suddiviso per l’occasione. Le squadre saranno composte da giocatori normodotati e da 2 o 3 giocatori “autisticamente speciali”. Parteciperanno al torneo, oltre al Trastevere, le squadre Amici per Sempre, Insuperabili, SS Lazio Basket in Carrozzina, Real Testaccio, Tulipani, Coop Odissea, Centocelle Boys, Asd I Giganti Nettuno e As Celta Vino.



L’ingresso è libero e all’interno del Trastevere Stadium sarà possibile sostenere Amici per Sempre acquistando le uova di pasqua realizzate dall’associazione.



Si ringrazia la fondazione SS Lazio 1900 LeAli allo Sport, Terna, Daniele Mezzatesta parrucchiere specializzato per ragazzi speciali, Bangià clownterapia, Calmax Attentiaquiedue, Usacli Arbitri e Protezione Civile Misericordia.

Ufficio Stampa Trastevere Calcio s.s.d. a r.l.