“Una luce per la pace” a Soriano nel Cimino

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Riceviamo e pubblichiamo. Da più di un mese assistiamo ad una guerra molto vicina a noi, una guerra nella nostra Europa.

Un’aggressione violenta da parte della Russia nei confronti dell’Ucraina, con inevitabile crisi umanitaria, economica e politica che sembra non accennare a migliorare, costringendo milioni di cittadini ucraini ad abbandonare la loro terra, la loro case distrutte ed i loro affetti.

Nelle scorse settimane ci siamo attivati nel nostro paese per dare un piccolo aiuto con una raccolta solidale di medicinali e beni di prima necessità accuratamente inviati a destinazione

La guerra è folle, atroce, è distruzione, morte e disperazione. Noi siamo per la pace, senza” se” e senza “ma”.

Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare un invito a tutte le associazioni e rappresentanze politiche e sindacali del nostro paese, per formare un tavolo organizzativo e pianificare quanto prima una manifestazione per la pace intitolata “UNA LUCE PER LA PACE”.

La sezione del Partito Democratico di Soriano si fa promotore di questa iniziativa invitando chiunque si senta di fare parte di questo piccolo ma significativo evento di condivisione

L’appuntamento è per giovedì 31 marzo 2022, alle ore 18:30, presso la sede del circolo in Via Innocenzo VIII n.15.