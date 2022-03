Trasporti, Giannini (Lega): “Record chiusure stazione Re di Roma”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Incredibile che la stazione della Metro A, Re di Roma, in soli tre mesi da inizio anno sia già rimasta chiusa per ben 17 giorni, in pratica una volta su cinque, sempre per problemi alle scale mobili. Non possiamo più assistere a scene del genere, non nel 2022, non nella Capitale d’Italia, facendo una pessima figura non solo con i cittadini, ma anche con i turisti da tutto il mondo che stanno lentamente tornando nella città, dopo due anni terribili”. Così in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini.

“Impossibile trincerarsi dietro la mancata disponibilità di pezzi di ricambio – prosegue – perché una metropoli come Roma non può fermarsi e aspettare, soprattutto dal momento che queste criticità sono all’ordine del giorno anche in molte altre stazioni metropolitane. Quello che manca è la pianificazione e la gestione a medio-lungo termine delle potenziali emergenze, in tutto il territorio dell’Urbe. È già passato quasi mezz’anno dall’insediamento della sinistra e di Gualtieri al Campidoglio e possiamo dire che, proprio come per le scale mobili ferme, il percorso verso una migliore vivibilità della nostra città – conclude Giannini – risulta essere sicuramente in salita”.