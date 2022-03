Tidei (Iv): “Bando per le reti di impresa concreto aiuto per le attività commerciali di vicinato”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Aperto oggi il bando della Regione Lazio per le reti di impresa territoriali. Fino al 30 giugno sarà possibile presentare le domande per finanziare i progetti proposti da reti di attività economiche su strada (negozi di vicinato, botteghe artigiane, pubblici esercizi, mercati rionali, attività culturali, sportive e turistiche).

Una misura di 15 milioni di euro, rivolta a tutti i Comuni del Lazio e ai Municipi di Roma Capitale, che dovranno individuare le reti costituite da almeno 20 imprese e organizzate su base territoriale ovvero come reti di filiera.

Si tratta di un intervento concreto e significativo, attraverso il quale sarà possibile sostenere la ripartenza di un settore vitale della nostra economia e sostenere la crescita competitiva dei territori.

Ogni progetto potrà ricevere un finanziamento fino a 100mila euro per realizzare un programma delle durata massima fino a 18 mesi, che potrà includere, tra le altre, attività di marketing per far conoscere territori e relativi prodotti oppure interventi di manutenzione per migliorare la qualità urbana del contesto in cui le reti sono inserite.

Bene la Regione Lazio con una misura che rappresenta anche un’idea di futuro con diverse finalità: da una parte settori produttivi da aiutare, dall’altra veri presidi di socialità costituiti dalle imprese di vicinato, attraverso i quali stimolare l’incontro tra le persone”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della Commissione Attività produttive e Sviluppo economico della Regione Lazio Marietta Tidei.