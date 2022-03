Tennis, serie C: nel derby netta vittoria di Punta del Lago Ronciglione sul Tc Viterbo

NewTuscia – RONCIGLIONE – Derby a senso unico: ASD Punta del Lago travolge 5-1 il TC Viterbo



Trionfo per la squadra dell’ASD Punta del Lago di Ronciglione che vince per 5-1 il derby contro il TC Viterboz nella 3a giornata del campionato a squadre di serie C maschile .I singolari si chiudono con il punteggio di 3-1 per Punta del Lago grazie alle nette vittorie di Stefano Sonno vs Gianmaria Raccio 6/2 6/1, Edoardo Guzzetti vs Edoardo Galvani 6/2 6/3, Edoardo La Piana vs Fausto Barili ritiratosi per infortunio sul punteggio di 6/4 1/0 per il tennista di casa.Il punto della bandiera per il TC Viterbo arriva da Simone Poeta che, dopo una lottata partita, ha la meglio su Alessio Tegamelli 6/4 3/6 6/3.



I doppi vanno entrambi a Punta del Lago grazie alle ottime prestazioni della coppia La Piana/ Guzzetti che batte Poeta/ De Santi per 6/3 7/6 e di Tegamelli/Massetti che vincono contro Marziali/ Galvani per 6/4 6/2.

Connubio ben articolato di giovani grintosi e veterani dalla lunga esperienza, uniti dalla profonda passione per il tennis, vero collante della squadra, l’Asd Punta del Lago, con questa vittoria, è prima in classifica, ancora imbattuta dopo tre giornate.Prossimo incontro domenica 10 aprile a Velletri.