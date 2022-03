Sei gol della Virtus Acquapendente alla Robur Tevere

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE B)

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE – ASD ROBUR TEVERE 6-0

(PRIMO TEMPO 4-0)

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE: Palla (19° st Lauricella), Matteo Bedini, Cecconi (23° st Andreoni), Sartucci (14° st Giacomo Bedini), Sarti, Nardini, Serafinelli (13° st Crisanti), Pagliacci, Pacifici, Dozi, Baba (13° st Madi)

ALLENATORE: Robustelli

ASD ROBUR TEVERE: Condur, Valerio Marcellini, Valenti, Zannini, Dottarelli, Tardani, Cori, Falischia, (26° st Valerio Zaganella), (30° st Mattia Marcellini), Sensini, Invernizzi

ALLENATORE: Valerio Zaganella

ARBITRO: Jacopo Raparelli di Civitavecchia

MARCATORI: 10° pt Dozi (AVA), 18° pt Pacifici (AVA), 20° pt, 22° pt Ibra (AVA), 41° st Madi (AVA), 42° st Madi (AVA)

“Vittoria set” aquesiana. Valida tanto a rosicchiare tre punti alla capolista Ischia (da -7 a -4) quanto a cancellare una frenatina risultato di un mese (solo due punti in tre gare). La cosa più bella della gara la fa Dozi al 10° (punizione sbloccagara all’angolo basso alla destra di Condur). Otto minuti dopo bomber Pacifici ritrova di testa la via della rete. Dal 20° al 22° doppietta di Ibra e nella ripresa dal 41° al 42° quella di Madi. La quadratura gioco passa per solisti oramai di qualità. Serafinelli imbeccato da Pacifici si fa notare sotto porta per poi vestire i panni di suggeritore, Sartucci fa sfracelli procurandosi la punizione del primo goal per poi impegnare Condur dalla distanza, Sarti domina in difesa e si propone in avanti con un colpo di testa da calcio d’angolo, Crisanti entra nella ripresa e con tre lanci “no look” dimostra di poter ben figurare anche in Categoria superiori. Difficile da decifrare la prestazione ospite giunta al Dario Dante Vitali con solo tredici uomini tra cui l’allenatore Valerio Zaganella in campo per una breve apparizione. Si provano solo ed unicamente conclusioni dalla distanza. Ma Sensini, Invernizzi e Cori non si dimostrano mortiferi nella finalizzazione.