Requeen in concerto al Teatro Caffeina di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Evento speciale a lato della rassegna TEATRO, DANZA E MUSICA, attualmente in programma nella sala viterbese.

La band è composta, per scelta, di 4 membri, musicisti di caratura, con esperienza live in Europa e Australia. I ReQueen ripropongono l’essenza del celebre quartetto inglese attraverso un sound potente e maestoso, una riproduzione fedele degli arrangiamenti che hanno reso i dischi e i concerti dei Queen pietre miliari della musica dell’ultimo millennio.

Il Tribute Show prevede l’utilizzo degli stessi strumenti utilizzati dai Queen e gli stessi costumi di scena che contribuiscono a ricreare un impatto visivo e sonoro di emulazione dell’originale! Lo spettacolo risulta quindi estremamente curato e attento ai dettagli, così da offrire al pubblico una vera e propria Queen Experience.

La dichiarazione di Alessandro Re, il “Brian May” della band: Il nostro concerto a Viterbo prevede l’esecuzione di 20/22 brani, scelti da una nostra personale selezione di circa 70 pezzi. Ai nostri concerti preferiamo comunque offrire un percorso tra quei brani che sono diventati dei grandi classici: basti pensare che il video ufficiale di Bohemian Rhapsody, pubblicato su YouTube, è vicino al 1,5 miliardi di visualizzazioni. A questo repertorio che non ha età e che tutti conoscono e vogliono sentire, specialmente in uno show come il nostro, uniamo anche alcuni brani meno universalmente conosciuti, ma sempre fondamentali nel mondo Queen. Uno show completo che diverte tutti, noi che siamo sul palco a suonare e il pubblico che è sotto e molto spesso canta assieme a noi.

I REQUEEN sono:

Antonio Capraro (voce)

Alessandro Re (chitarra)

Carlo Di Tore Tosti (basso)

Massimo Polidori (batteria)

Per ulteriori informazioni sulla band: http://www.requeenband.com/

REQUEEN TRIBUTE SHOW

Teatro Caffeina, Via Cavour 9, 01100 Viterbo

Concerto in data unica, sabato 2 aprile 2022 alle ore 21

Per ulteriori informazioni: telefono 3939041725 – 3923018173

Prevendita online: circuito ticketitalia.com

Prevendite a Viterbo: Bistrot del Teatro (Via Cavour 9, a Viterbo. Tel. 3923018173) – Underground (Via della Palazzina 1, a Viterbo. Tel. 0761342987).

BIGLIETTI:

Poltronissima a 18 euro

Poltrona 16 euro

più prevendita