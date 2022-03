Il punto sulla 25° giornata di serie D

NewTuscia – VITERBO – Tutto facile per la capolista San Donato Tavernelle (60 punti) che travolge 5-0 il Foligno (27). Nell’anticipo giocato la settimana scorsa il Poggibonsi (55) aveva superato il Rieti 3-2.



Ok il Follonica Gavorrano (48) che sbanca 2-0 Triferno Lerchi (39). Arezzo (45) Sangiovannese (27) termina 1-1. Cannara (18) Lornano (42) finisce 0-2. La Pianese (37) batte 4-0 il Trestina (41).



Ok il Montespaccato (33) che sbanca 1-0 il campo della cenerentola Pro Livorno (13). La Flaminia (33) fa un balzo in avanti superando al madami 1-0 il Cascina (21) in rete barduani, e con questo successo i rossoblù di Nofri tengono un buon margine di vantaggio sulla zona play out.



Scandicci (32) Unipomezia (26) termina 1-2.