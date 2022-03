Crescono gli under dell’Etruria calcio

NewTuscia – BOLSENA – Tangibile crescita fine mese “spirito di ribellione calcistica” ASD Real Azzurra Etruria allo spettro retrocessione progetti regionali.



Grazie ad una doppietta di Riccardo Polacco e ad una rete singola di Francesco Natali la Categoria Under 14 allenata da Gianfranco Montagnoli esce dalla zona pericolosa (si passa da -2 a +1 in un colpo solo) superando l’ASD Città di Cerveteri calcio. Sabato 02 Aprile alle ore 18.00 delicato scontro salvezza allo Stadio “Luca di Ianne” di Civitavecchia contro un ASD Leocon superata per 3 -.1 sul terreno di gioco della SSD Jem Soccer Accademy. Seppur meno cospicuo di una unità (+14 da +15) rimane interessantissimo il tesoretto vantaggio Categoria Under 17 dalla zona pericolo.



Per i ragazzi del binomio tecnico Luca Fortuni-Federico Burla sconfitti a domicilio per 3-0 dal GSD Pianoscarano 1949 settimana impegnativa ma comunque stuzzicante. Si inizierà Mercoledì 30 Marzo con il recupero previsto sul terreno di una ASD Civitavecchia calcio 1920 che dopo la sconfitta per 2-1 subita sul terreno della Coop Vis Aurelia srl perde momentaneamente il primato, per finire sul campo di una ASD Cesano che dopo la sconfitta per 2-0 sul terreno di gioco dell’ASD Aranova sembra essere undici più che alla portata. Vistasi rinviare il delicato scontro diretto casalingo contro la ASD Flaminia Civitacastellana la Categoria Under 15 di coach Andrea Colonnelli perde ulteriormente spazio dalla zona salvezza (si passa da -1 a -2). Domenica 3 Aprile alle ore 09.45 trasferta allo Stadio “Sapienza Sport” per affrontare una ASD Acquacetosa Centro calcio che dopo lo 0-0 sul terreno dell’ASD Cesano si tiene lontana dalla zona calda. Continua infine l’inseguimento vetta per la Categoria Under 16 provinciale diretta dal binomio Tecnico Luca Fortuni-Federico Burla. 3-1 casalingo alla Pol. Faul Cimini srl (doppietta di Luca Bili e rete di Federico Ronca) con prospettiva in attesa di effettuare un match di recupero di recarsi Sabato 2 Aprile alle ore 15.00 allo Stadio “Vincenzo Maccari” di Tuscania per affrontare una ASDPOL Fulgor in grado di imporsi per 3-0 sul terreno di gioco dell’ASD Real Vasanello e quini mantenendosi a metà classifica.