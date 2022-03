Convocazione consiglio provinciale

NewTuscia – VITERBO – Vi informiamo che il Consiglio Provinciale è convocato presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gentili (Viterbo, via Saffi n.49) in data 29/03/2022 alle ore 10.00 in prima convocazione. In caso di seduta deserta, il Consiglio Provinciale si riunirà in seconda convocazione in data 30/03/2022 alle ore 10.00.

Saranno discussi i seguenti ordini del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazioni verbali seduta precedente;

3. Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali della provincia di Viterbo – Designazione dei componenti effettivi e supplenti;

4. Programma sessennale delle opere da realizzare nell’Area Interna Alta Tuscia – Antica Città del Castro. Presa d’atto individuazione interventi;

5. Ratifica Decreto Presidente n. 48 del 24/02/2022 “Variazione al bilancio 2022/2024 ai sensi art. 175 D. lgs. 267/2000;

6. Ratifica Decreto del Presidente n. 33 del 14/02/2022 “Variazione al bilancio 2021 ai sensi art. 175 D. lgs. 267/2000- 1);

7. Ratifica Decreto del Presidente n. 32 del 08/02/2022 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (puingua) decreto interministeriale n. 395 del 16/09/2020 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze e il ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo – “Proposta I – cuciture urbane – ID532 – “lavori di manutenzione straordinaria, retrofitting e riqualificazione dell’istituto tecnico industriale “Leonardo da Vinci” di proprietà della Provincia di Viterbo ID2285 – Approvazione schema di convenzione ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 pe r disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra il Comune di Viterbo e l’Amministrazione Provinciale di Viterbo – Variazione di Bilancio E.F. 2022″;

8. Ratifica Decreto Presidenziale n. 55 del 28/02/2022: Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1 comma 859 B) e seguenti Legge 145/2018. Costituzione e quantificazione anno 2022;

9. Presentazione linee politico programmatiche.

La seduta del Consiglio Provinciale sarà messa a disposizione anche per via telematica sul canale YouTube ufficiale della Provincia di Viterbo.