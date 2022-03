Comune di Acquapendente: Geoparco

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il Comune di Acquapendente dà mandato al Comune di Ischia di Castro per l’attuazione degli interventi previsti nell’intervento “SV2. GEOPARCO – RIQUALIFICAZIONE SENTIERISTICA ESISTENTE E CREAZIONE DI NUOVI SENTIERI E RACCORDI” da realizzare nel territorio di Acquapendente.



“Il soggetto autore a cui diamo mandato”, sottolinea la Sindaca Alessandra Terrosi al momento di firmare la Delibera di Giunta, “avrà il compito di seguire le direttive di una Commissione Europea che sostiene un approccio locale di pianificazione strategica e integrata per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione. Così come le strategie del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica ha definito una Strategia Nazionale appositamente pensata per le Aree Interne, confluita nel Documento Tecnico col

legato all’Accordo di Partenariato: ‘Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI): definizione, obiettivi, strumenti di governance’, al fine di favorire i processi di crescita e sviluppo delle aree interne. Che presenta come idea di base che alla ripresa dello sviluppo economico e sociale dell’Italia può contribuire una nuova strategia capace di toccare ogni regione e macroregione del paese, creando lavoro, realizzando l‘inclusione sociale e riducendo i costi dell’abbandono del territorio, ponendosi come obiettivo generale l’inversione e il miglioramento delle tendenze demografiche nonchè arginare e invertire il dissesto idro-geologico e il degrado del capitale, umano, culturale e ambientale. Si propone inoltre come obiettivo intermedio lo sviluppo e la ripresa demografica; aumento del benessere della popolazione locale, aumento della domanda locale di lavoro e dell’occupazione; aumento del grado di utilizzo del capitale territoriale , riduzione dei costi sociali della de-antropizzazione; rafforzamento dei fattori di sviluppo locale. Per le aree interne selezionate che attraverso la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa del 17/07/2014 hanno individuato il comune di Tuscania quale ente capofila; ( Acquapendente, Arlena di Castro, Canino, Capodimonte, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Marta, Montalto di Castro, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tessennano, Tuscania, Valentano ’Area interna A.1 Lazio 1 “Alta Tuscia-Antica Città di Castro) così come indicato nel documento tecnico collegato all’Accordo di Partenariato, gli interventi di sviluppo saranno finanziati da tutti i fondi comunitari disponibili (FESR, FSE, FEASR, FEAMP). A questa linea di azione, solo se assicurato l’impegno concorrente dei diversi fondi, si affiancherà l’adeguamento dei servizi essenziali di salute, istruzione e mobilità, finanziati anche da risorse aggiuntive. previste dalla Legge di stabilità (Titolo II, art. 3, commi 2-4) e da altre risorse, realizzati da Ministeri centrali, Regioni, Province, ognuno per la rispettiva competenza e responsabilità i Comuni, anche in forma di aggregazione di Comuni contigui, costituiscono, nell’ambito della SNAI, l’unità di base del processo di decisione politica, quali partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d’area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo”.