Assenza minoranza al consiglio di Bassano in Teverina, Saltalamacchia: “Avevamo avvisato con Pec per impegni lavorativi già presi”

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – In replica a quanto detto dal sindaco Romoli nello scorso Consiglio Comunale rispetto all’assenza dei consiglieri di minoranza, ci teniamo a sottolineare che era stata mandata

una PEC all’Amministrazione comunicando le difficoltà che la minoranza avrebbe avuto nel partecipare per impegni PERSONALI E LAVORATIVI precedentemente presi. Abbiamo chiesto di spostare la seduta, ma ci è stato detto che non era possibile. Non comprendiamo, quindi, le critiche del Sindaco nei nostri confronti visto che era ben consapevole che la maggior parte dei membri della minoranza sarebbero stati assenti.

Il sindaco, inoltre, ha affermato, in Consiglio Comunale , rivolgendosi al consigliere di minoranza: “ho in corso otto denunce presentate da voi in fase archiviazione”. Gentilissimo Sindaco, “la fase di archiviazione” non esiste. Esiste solo la pratica archiviata, non archiviata e l’opposizione all’archiviazione. Quindi come fa a sapere il 25 Marzo che le otto pratiche sono in fase di archiviazione? Sicuramente tutta questa vicenda è da chiarire e le sue sono affermazioni molto gravi soprattutto perché rese in Consiglio Comunale. Inoltre, come sempre, ha annunciato che renderà noto il contenuto delle denunce fatte: aspettiamo con ansia questa pubblicazione, anche per chiarire la nostra posizione e le nostre ragioni. Purtroppo, già sappiamo che non le renderà mai pubbliche.

Teniamo, infine, a precisare che i post che pubblichiamo hanno il solo scopo di informare i cittadini su quello che succede in paese e come vengono spesi i soldi dei contribuenti: non tutti hanno il tempo di leggere le determine o delibere comunali, che sono la nostra fonte di informazioni. Non capiamo perché questo la preoccupi così tanto. Prossimamente parleremo del costo delle statue vandalizzate e i lavori in via Aniene.

Il consigliere di minoranza Saltalamacchia P.