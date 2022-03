L’Ortoetruria riparte dalla fase promozione

NewTuscia – VITERBO / Il comunicato



L’ORTOETRURIA-WeCOM RIPARTE DALLA FASE PROMOZIONE

La Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT riparte dall’incontro di stasera al PalaMalè contro Anzio

Basket Club per inaugurare la fase Promozione del campionato.

Una partita certamente insidiosa contro un’avversaria temibile e composta da un roster di livello nel

quale spiccano, oltre la presenza di un giocatore di grande esperienza come Coronini, anche quelle

di Nardi, Pecetta, Conte, Camillo e D’Alfonso, affiancati a giovani molto interessanti.

Anzio si è qualificata al sesto posto del proprio girone con otto vittorie ed altrettante sconfitte, ma

nella fase di ritorno ha fatto vedere le cose migliori con cinque successi su otto gare, tra cui da

sottolineare le vittorie sul campo della Virtus Roma 1960 e quella in casa contro Frascati.

“Si ricomincia praticamente dall’inizio – commenta coach Fanciullo – con sei partite che

decideranno il nostro futuro. L’obiettivo è quello di entrare nella fase finale possibilmente in una

buona posizione di classifica. Ai ragazzi ho ricordato che se sono stati bravi a disputare

un’eccellente stagione regolare che ha dato a tutti soddisfazione e convinzione nei propri mezzi,

quello che abbiamo fatto egregiamente sino a due settimane fa, da oggi non serve a nulla.

Dobbiamo ripartire con lo stesso spirito che abbiamo messo in campo nelle sedici precedenti gare,

ma soprattutto dobbiamo dare continuità al nostro percorso ed alle nostre migliori caratteristiche,

sia di gioco che di mentalità. Il livello del torneo è certamente alto e le nostre avversarie sono forti

e ben attrezzate. Non posso ammettere distrazioni che sarebbero estremamente pericolose in

considerazione del tipo di formula che viene applicata anche in questa fase. Ogni gara, da oggi in

poi, per noi sarà quella più importante del campionato”.

Convocati per la gara: Price, Cittadini, Rogani, Navarra, Cecchini, Taurchini, Pebole, Meroi, Rovere,

Rubinetti, Piazzolla e Casanova.

Palla a due alle 18,00 sotto la direzione di Suriani di Ciampino e Collura di Roma.

Ingresso gratuito, obbligo di super green pass.

Ufficio Stampa Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo