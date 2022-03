La Viterbese passa a Gubbio grazie alle reti di Mungo e Calcagni, si riapre uno spiraglio per la salvezza

Maurizio Fiorani

NewTuscia – GUBBIO – La Viterbese espugna in rimonta il campo del Gubbio: i gialloblù, che dopo un brutto primo tempo in cui perdevano meritatamente per 1-0 sul Gubbio che era passato in vantaggio con Spalluto, soffrivano. Nella ripresa si è vista la metamorfosi della formazione di Dal Canto, che prima con Mungo e poi con Calcagni ha ribaltato il risultato, conquistando tre punti pesantissimi in classifica, domenica prossima arriva al Rocchi la Reggiana, mancheranno però Mungo e Iuliano per squalifica.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

GUBBIO (4-3-1-2): Ghidotti; Formiconi, Signorini, Redolfi, Bonini; Di Noia, Malaccari, Bulevardi; Arena; D’Amico, Spalluto.

A disposizione di Mr.Vincenzo Torrente: Meneghetti, Sergiacomi, Tazzer, Migliorini, Lamanna, Righetti, Fantacci, Sarao, Sainz-Maza, Doudou.

VITERBESE (4-3-3): Fumagalli; Semenzato, D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Adopo, Iuliano, Calcagni; Volpicelli, Polidori, Mungo.

A disposizione di Mr.Alessandro Dal Canto : Bisogno, Marenco, Ricci, Polito, D’Uffizi, Maffei, Bianchimano. Allenatore: Alessandro Dal Canto.

Arbitro: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia

Assistenti Signori Biffi e Licari;

Quarto Uomo: Signor Fiero

CRONACA DEL PRIMO TEMPO



Al 4° La Viterbese si rende viva in attacco con Mungo che conclude in porta dal limite dell’area di rigore del Gubbio, ma il suo tiro viene respinto da un difensore umbro.

Al 10° Il Gubbio è vicino al vantaggio con Malaccari che da buona posizione manda sopra la traversa, ma grave disattenzione del difensore D’Ambrosio della Viterbese.

Al 22° la Viterbese spreca un contropiede: Polidori non serve Volpicelli libero in area di rigore umbro.

Al 24° Il Gubbio passa in vantaggio con Spalluto che servito in area non fallisce e mette in rete alle spalle del portiere Fumagalli.

Al 25° viene ammonito Iuliano della Viterbese.

Il Gubbio gioca bene e si rende pericoloso in attacco.

Al 33° vengono ammoniti Volpicelli della Viterbese e Bonini del Gubbio per reciproche scorrettezze.

Viterbese mai pericolosa in attacco, il Gubbio conduce senza particolari affanni rendendosi pericolosa in contropiede.

La prima frazione di gioco si conclude con il Gubbio in vantaggio per 1-0.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

La Viterbese sembra essere rientrata in campo con poca grinta.

Al 53° viene ammonito Di Noia del Gubbio per un fallo su Iuliano.

Al 55° tiro di Mungo della Viterbese dal limite dell’area di rigore, che di poco esce fuori dai pali.

Al 57° tiro di Di Noia del Gubbio, ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa.

Al 59° Calcagni mette in mezzo all’area di rigore del Gubbio il pallone, ma nessuno dei gialloblù riesce a toccare in rete, poi la difesa dei padroni di casa si rifugia in fallo laterale.

Al 61° Una palla filtrante di Calcagni in area di rigore per servire Polidori che per un soffio non aggancia un interessante pallone in area di rigore del Gubbio. L’azione sfuma.

Al 62° cambio nel Gubbio: esce Di Noia

Al 65° arriva finalmente il pareggio della Viterbese con Mungo che servito da Volpicelli, con una conclusione in pallonetto, mette in rete alle spalle di Guidotti.

Al 68° Punizione per la Viterbese, batte Mungo, ma il pallone viene salvato sulla linea di porta da parte di un difensore del Gubbio.

Al 73° la Viterbese in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo per la Viterbese. Pallone spiovente in area di rigore del Gubbio, la difesa rossoblù respinge corto al limite e ne approfitta Calcagni che dal limite lascia partire un gran tiro non lasciando scampo al portiere del Gubbio Ghidotti.

Al 40° calcio d’angolo per il Gubbio; pallone spiovente in area della Viterbese e conclusione dal limite che viene parata dal portiere Fumagalli.

Al 42° punizione per la Viterbese: batte Volpicelli, ma la sua conclusione viene parata dal portiere Guidotti.

Al 44° cambio nella Viterbese: esce Polidori; al suo posto entra Bianchimano.

L’arbitro concede 4 minuti di recupero.

Al 46° il Gubbio vicino al pareggio con il nuovo entrato Spalluto, ma la sua conclusione esce di un non nulla al lato.

Al 47° punizione per la Viterbese con Volpicelli che riesce un gran tiro, ma il pallone si perde alto sopra la traversa.

La partita finisce 2-1 per la Viterbese: un successo che ridona la speranza di una salvezza.

RISULTATI DELLA 34° GIORNATA

REGGIANA-IMOLESE 5-2

MONTEVARCHI-GROSSETO 1-1

CARRARESE-VJS PESARO 4-1

OLBIA-TERAMO 0-0

VIRTUS ENTELLA-PISTOIESE 3-1

PESCARA-PONTEDERA 0-0

SIENA-LUCCHESE 1-1

FERMANA-CESENA 2-2

GUBBIO-VITERBESE 1-2

MODENA-ANCONA-MATELICA SI GIOCA LUNEDI 28 MARZO

CLASSIFICA

MODENA 78

REGGIANA 76

VIRTUS ENTELLA 59

CESENA 59

PESCARA 58

ANCONA-MATELICA 50

GUBBIO 47

CARRARESE 42

PONTEDERA 41

VJS PESARO 41

LUCCHESE 41

MONTEVARCHI 38

SIENA 38

OLBIA 38

TERAMO 38

FERMAMA 34

VITERBESE 34

PISTOIESE 31

IMOLESE 30 (-2)

GROSSETO 29

PROSSIMO TURNO

ANCONA-MATELICA-GUBBIO

CESENA-VIRTUS ENTELLA

GROSSETO-SIENA

IMOLESE-FERMANA

LUCCHESE-PESCARA

PISTOIESE-MODENA

TERAMO-CARRARESE

VJS PESARO-MONTEVARCHI

VITERBESE-REGGIANA

PONTEDERA-OLBIA