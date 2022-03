Domus Mulieris corsara a Orvieto

NewTuscia – VITERBO / Il match

Domus Mulieris corsara contro Orvieto

Cestistica Orvieto – Domus Mulieris Viterbo – 54 – 57

Orvieto: Gasbarri, Grilli 13, Bianconi 12, Burissova 9, Basili 11, Sarachino 3, Koshanin 2, Gluhavicanin 4, Pieri, D’Armata, Gaggiuli.

Domus Mulieris: Grassia 9, Pasquali 3, Scordino 16, Valtcheva D. 8, Firrito 9, Bertollini 2, Taurchini, Valtcheva J. 5, Bonucci, Venanzi 5, Tarroni, Sacco.

Arbitri: Leonardo Francia di Narni (TR) e Lorenzo Lupetti di Foligno (PG)

Parziali: primo quarto 17-14, secondo quarto 29-23, terzo quarto 45-43

La Domus Mulieris torna con due punti pesantissimi dalla trasferta di Porano, sede delle gare casalinghe della Cestistica Orvieto, centrando la vittoria con un ultimo periodo praticamente perfetto in difesa e salendo a quota 12 punti nella Poule Salvezza del campionato di serie B di basket femminile.

Con il rientro di Taurchini, coach Scaramuccia ha praticamente l’organico al completo con l’unica eccezione di Schembari, fuori ormai per la stagione. Orvieto ha assoluto bisogno di una vittoria per cancellare lo zero dalla casella dei successi nella seconda fase e ci prova sin dalla palla a due con Grilli e Bianconi sugli scudi. Le gialloblù faticano soprattutto in difesa mentre l’attacco regge abbastanza bene il confronto, con la solita Scordino nel ruolo di top scorer ma anche con un contributo sostanzioso dal resto del quintetto con Grassia (alle prese con un problema al collo), Firrito e Diana Valtcheva che finiranno l’incontro vicinissime alla doppia cifra.

Nel secondo periodo il copione non cambia, Orvieto fa corsa di testa nonostante gli attacchi inizino ad avere le polveri bagnate; in particolare la Domus Mulieris fatica tremendamente a trovare la via del canestro, mette a referto appena 9 punti in 10 minuti ma lavora meglio in difesa e può rientrare negli spogliatoi con sole sei lunghezze di ritardo rispetto alle padrone di casa.

La rimonta delle viterbesi inizia nel terzo periodo, in soli 10 minuti la squadra di Scaramuccia mette a referto quasi gli stessi punti dell’intero primo tempo (20 contro 23) ed entra nella frazione finale con un solo possesso di distanza dalle umbre, visibilmente in difficoltà nel contenere le avversarie.

I dieci minuti decisivi sono un lunghissimo punto a punto, le giovani della Domus Mulieris dimenticano la stanchezza derivante dai tanti match disputati in pochi giorni tra serie B e campionato under 19 e ci mettono determinazione ed impegno, così il team viterbese può brindare ad una vittoria che tiene il gruppo di coach Carlo Scaramuccia a ridosso delle prime posizioni del girone. Nel prossimo turno la Domus Mulieris è attesa da una nuova trasferta, questa volta a Rieti.