Sorpreso in auto con 11 grammi di eroina

NewTuscia – VITERBO – Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo. Durante un servizio perlustrativo svolto tra Viterbo e la frazione di Bagnaia hanno notato un soggetto, già noto per i suoi precedenti, alla guida della sua auto, che alla vista della pattuglia ha tentato di assumere un atteggiamento dissimulatorio. Insospettiti, i Carabinieri hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a perquisizione personale e veicolare.

Al termine della perquisizione i Carabinieri hanno trovato nascosti in auto due involucri in cellophane contenenti in tutto 11 grammi di eroina. Immediatamente è stata organizzata e condotta una perquisizione a casa del soggetto, dove è stato trovato materiale per confezionare le dosi di droga. Al termine delle operazioni è stato quindi dichiarato in arresto e tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Viterbo in stato detentivo.



PRESUNZIONE DI INNOCENZA Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono fatte indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.