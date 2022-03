Maury’s Com Cavi Tuscania in trasferta con il Volley Marcianise

NewTuscia – TUSCIANIA – Maury’s Com Cavi Tuscania in campo domenica pomeriggio alle 16 al Palajacazzi di Aversa (CE) per affrontare Volley Marcianise nell’incontro valido per l’undicesima giornata di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Dopo la vittoria nello scontro al vertice con Casarano, capitan Marsili e compagni sono chiamati a replicare l’ottima prestazione di una settimana fa a Montefiascone contro una squadra in piena lotta per la salvezza e che domenica scorsa è andata a conquistare un punto prezioso in casa di Ottaviano.

I casertani occupano infatti il nono posto in classifica con 22 punti, la metà esatta di quelli conquistati finora da Tuscania, seconda. La loro ultima vittoria risale al 6 febbraio scorso quando superarono in casa 3/2 Galatina.

“E’ una partita molto insidiosa contro una squadra che anche se è giù in classifica all’andata ci ha messo in difficoltà -spiega Francesco Prosperi Turri, libero tuscanese. I nostri avversari hanno comunque le potenzialità per metterci in difficoltà e darci fastidio, specialmente qualora entrassero in fiducia. E’ pur sempre una trasferta e per noi sarà fondamentale giocare concentrati e ben consapevoli delle nostre potenzialità per prenderci punti molto importanti per il piazzamento in classifica, visto che non mancano tante giornate ai play-off”.

All’andata finì 3/2 per Tuscania costretta a rincorrere gli ospiti dopo che si erano portati in vantaggio di due set a zero.

Probabile formazione dei padroni di casa: Antonio Libraro in regia e Enrico Libraro opposto, Tartaglione e Montò di banda, Ndrecaj e Vetrano al centro, Vacchiano libero.

Arbitreranno l’incontro Dario Grossi e Luca Pescatore. Si gioca a partire dalle 16.

Diretta Legavolley.tv