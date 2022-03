Csc, aperto il biennio della Scuola Biennale di Alta Formazione in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale

NewTuscia – VITERBO- ll Presidente del CSC- Centro per gli Studi Criminologici, Marcello Cevoli ha ufficialmente aperto il biennio 2022- 24 della SAG – Scuola Biennale di Alta Formazione in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale promossa dal CSC.

Il Direttore della SAG , che prepara i professionisti iscritti a svolgere in ambito giudiziario le funzioni di Perito, Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte, di Collaboratore Ausiliario della Polizia Giudiziaria in qualità di Esperto, é la dott.ssa Sabina Angelucci.

Ha aperto gli interventi il direttore Scientifico del CSC, dott.ssa Rita Giorgi.

Hanno partecipato alla cerimonia il Soprintendente Architetto Margherita Eichberg – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, che con un significativo intervento ha sottolineato l’importanza della formazione negli ambiti oggetto di studio della SAG, l’avv.to Fabrizio Ballarini, Presidente del Comitato Scientifico della SAG, la dott.ssa Maria Assunta Massini Tarsetti, Direttore della Biblioteca Internazionale Scripta hic Sunt, la dott.ssa Emanuela Massa titolare di ART-Test, i componenti del Comitato Scientifico del CSC, dott. Claudio Mariani, dott. Paolo Dattilo e dott. Giampiero Lattanzi, docenti della SAG.

Presenti i membri del Comitato Scientifico della SAG , dott.ssa Mariarosaria Ruggiero Maniscalco, l’archeologo Giancarlo Garna l’avv.to Riccardo Nodari e il prof. Andrea Alessi che hanno presieduto all’assegnazione delle due Borse di Studio messe in palio dal CSC intitolate alla memoria dell’Archeologo Fabio Maniscalo e del Generale dei Carabinieri Roberto Conforti e all’istituzione di due ‘Premi di Tesi’ intitolati alla memoria del magistrato Paolo Giorgio Ferri e dell’Archeologo Sebastiano Tusa.

Hanno partecipato alcuni dei docenti della SAG, il giornalista Fabio Isman , la dott.ssa Antonella Privitera, il dott. Andrea Natali e il prof. Sandro Salvati, che hanno portato le loro testimonianze professionali e il loro augurio di buon lavoro ai professionisti iscritti.

La conduzione della cerimonia é stata curata e brillantemente condotta dalla dott.ssa Sharon Angelucci , tutor della SAG 2022-24.

Auguriamo un sereno percorso di studio a tutti i professionisti iscritti, a tutto il corpo docente e al direttore della SAG.