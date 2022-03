NewTuscia – VITERBO – Divieto di circolazione in via dei Mille e in via Traversa il 29 e il 30 marzo, dalle ore 8 alle ore 18. Nelle due giornate sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione, in prossimità dell’intersezione tra le due vie.

Tali provvedimenti, disposti con apposite ordinanze del settore VII (n. 185 e 186 del 23-3-2022), su istanza di un privato richiedente, si rendono necessari per consentire lavori di potatura piante. Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni. Sul posto e nei pressi sarà collocata idonea segnaletica stradale a cura del richiedente.