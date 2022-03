Turismo, il 29 marzo laboratorio di ascolto per le imprese

NewTuscia – VITERBO – E’ in programma il prossimo martedì 29 marzo 2022 alle ore 14.30, il webinar con le imprese del Lazio nel corso del quale gli operatori del turismo saranno ascoltati per essere guidati ad acquisire maggiore consapevolezza del loro ruolo all’interno della nuova Destinazione turistica lanciata dal sistema camerale “Il Lazio e i luoghi della cultura monastica”, con l’obiettivo di rafforzare anche la loro propensione alla collaborazione intersettoriale.

Il Laboratorio di ascolto è organizzato da Unioncamere Lazio, in collaborazione con le Camere di Commercio laziali tra cui quella di Rieti-Viterbo, nell’ambito del Progetto regionale “Sostegno del Turismo”, a valere sul Fondo di perequazione 2019-2020 – di Unioncamere nazionale, con il supporto tecnico di ISNART.

Un evento di confronto con le imprese per valorizzare il loro ruolo nello sviluppo delle destinazioni turistiche e nella creazione di nuove opportunità di crescita e che, in questa occasione, è rivolto in particolare alle imprese dei 22 Comuni aderenti a questa nuova destinazione turistica che nell’Alto Lazio sono Viterbo, Tuscania, Orte, Vitorchiano, Rieti (in particolare le frazioni di Fonte Colombo e Castelfranco), Poggio Bustone e Greccio.

L’incontro unirà informazione, ascolto e partecipazione: la ripartizione dei partecipanti in gruppi di lavoro faciliterà un vero e proprio lavoro di co-progettazione attraverso metodologie offerte dal design thinking.

La partecipazione al laboratorio è gratuita e per ricevere le istruzioni per il collegamento è necessario registrarsi a questo link https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqfu6oqzIrG9fEKolIQkWgLxFjDdKkUs6h.

Per info: marketing@rivt.camcom.it