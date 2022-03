Tavola rotonda sulla violenza autolesionista

Dr. Giorgio Bracaglia, direttore pediatria ASL vt, pediatria e neuropsichiatria infantile, rileva la necessita’ di formazione per fare prevenzione, il 70% dei pediatri lo richiedono, infatti anche i bambini di 7 anni iniziano a soffrire di depressione o problemi psichiatrici, 21 bambini lo scorso anno sono stati segnalati da pediatria a neuropsichiatria cioe’ al Dr. Marcelli, percio’ sono fondamentali le reti territoriali ed i servizi di prossimita’.

La dirigente ASL VT, dr. Ssa Antonella Proietti, rileva come il piano territoriale si fondi sul lavoro di rete anche con scambio di informazioni tra tutti i servizi, anche quello del servizio di tossicodipendenze.

Il direttore del servizio vaccinazioni ASL vt, parla di prevenzione e di scambio di informazioni sempre maggiore tra i vari servizi ASL pediatria, neuropsichiatria infantile.

Poi l’esperienza di un pediatra, evidenzia che i giovani si sono molto chiusi in se’ stessi, manifestando maggiori impulsi compulsivi ed ossessivi.

Dell’Istituto Scolastici P. Savi, la Dirigente Scolastica Prof. ssa Bugiotti Paola, sottolinea la fragilita’ degli alunni, lo scollamento con la realta’, esprimendo un profondo disagio nell’adattarsi alla realta’ dopo tanti mesi in DAD, pertanto la preside chiede un maggiore supporto dalla ASL, ricorda che una volta c’era uno psicologo per ogni scuola, ma che oggi non e’ piu’ così, per i DHD per esempio non e’ previsto l’insegnante di sostegno, percio’ la ASL deve dare un aiuto costante e strutturale alle scuole.

Il rappresentante del Liceo scientifico Ruffini di Viterbo rileva che la scuola e’ un Osservatorio privilegiato e che pertanto ci si si accorge precocemente dei segnali di disagio, ma che senza una collaborazione strutturata, con un protocollo con la ASL di supporto, una rete che a tutt’oggi manca, non si possono supportare gli alunni come sarebbe necessario, servono, infatti modalita’ di azione concreta, sottolinea il referente del benessere degli studenti, che rileva un aumento notevole del disagio giovanile a scuola, ma tuttavia alle scuole mancano gli strumenti per costringere le famiglie a fare seguire i giovani.

La preside dell’Istituto Orioli., Prof. ssa Simonetta Pachella sottolinea il ruolo centrale dell’accoglienza dell’istituto, che ne fatto il suo punto di forza, ma evidenzia anche la fragilita’ degli studenti, infatti i giovani sono deresponsabilizzati dalle famiglie, e raccomanda con forza ai pediatri specie dopo due anni di pandemia di richiedere ai genitori di educare i propri figli all’assunzione di responsabilita’, quest’anno con la normativa di di stanziamento sociale e trasporti difficoltosi i giovani sono stati sottoposti a disagi enormi, ma se i giovani sono fragili, spetta a noi adulti aiutarli.

Il docente, rappresentante dell’ITIS, osserva che solo le scuole rilevano i problemi allo stadio iniziale e li segnala alla famiglia, nel periodo Covid, tante famiglie hanno avuto problemi economici che insieme a tutto il resto, hanno impattato negativamente sulla salute mentale dei ragazzi, e siccome la societa’ sta’ cambiando molto, ponendo percio’ problemi sempre nuovi, occorre investire sulla formazione.

La Rappresentante del Liceo Classico Mariano Buratti di Viterbo, sottolinea l’adozione del cooperative learning e delle lezioni all’aperto nel post pandemia per allentare la pressione sugli alunni gia’ troppo stressa per allentare le loro ansie e farli sentire liberi.

Dal Liceo delle Scienze Umane, Musicale e Coreutiico S. Rosa di Viterbo, intervengono il Prof. Domenico Perla, responsabile Bes, e la Prof. Melinelli, docente di Inglese, europrogettista, autrice dell’ebook contro la Violenza Razziale “Nadine Gordimer:la segregazione razziale in Sudafrica”, rappresentante dell’istituto nella Campagna Lottocontrolaviolenza della ASL di Viterbo, vedi presentazione online del 9 u.s. nel calendario eventi campagna ASL contro la violenza, impegnata in varie associazioni anti discriminazione. Il Prof. Perla sintetizza la sua relazione frutto di molteplici anni di esperienza nel supporto agli alunni con problematiche di disagio psicologico di varia natura, anche atti di violenza autolesionistica, dovuti a depressione e situazioni familiari tra le quali perdita del lavoro di entrambi i genitori nel periodo Covid che impattano sui figli in modo terribile.

La Prof. ssa Melinelli, dopo i saluti del DS Ernestini assente per motivi di servizio, propone la costituzione di un organo decisionale e di coordinamento a livello provinciale tra ASL e servizi pediatrico, neuropsichiatria, polizia, forse dell’ordine, UAT ex Provveditorato di Viterbo, servizi sociali del comune, servizio Antiviolenza e centri preposti, servizio tossicodipendenze e dipendenze, proposta condivisa anche dal dal referente antibullismo del liceo Prof Longo, del quale legge la relazione sui servizi ed iniziative molteplici contro il Bullismo intraprese e programmate, Bullismo e Cyberbullismo diretti responsabili in molti casi di comportamenti autolesionistici e suicidari nei giovani.

Alla fine degli interventi dei docenti, i rappresentanti degli alunni dei vari istituti vengono invitati ad intervenire.

Noemi Santini del liceo Santa Rosa, vicepresidente della Consulta Provinciale Docenti e Studenti, evidenzia la necessita’ degli alunni minorenni ad accedere senza consenso della famiglia al servizio psicologico della scuola, perche’ magari non vogliono parlarne a casa e percio’ vengono esclusi da questo servizio necessario di supporto.

Un’altra alunna evidenzia la necessita’ di inserire fin dalle elementari l’educazione emotiva tra le materie scolastiche, come gia’ introdotta nel nord Europa, ove il numero dei suicidi e’ molto elevato, poiche’ la scuola dovrebbe insegnare ai bambini ad affrontare le proprie insicurezze, ed inoltre e’ importante aumentare le ore di supporto psicologico a scuola anche in orari pomeridiani dello sportello psicologico.

Marco Bonucci, sempre rappresentante alunni del Liceo S. Rosa , sottolinea che malessere degli studenti dipende dal metodo di insegnamento competitivo che porta stress ed ansia, sviluppando chiusura verso gli altri, la DAD e la pandemia hanno solo peggiorato la situazione di disagio dei giovani precedente, percio’ occorre adottare un insegnamento cooperativo, poiche’ molti degli abbandoni scolastici sono dovuti anche al clima scolastico ansiogeno e competitivo, percio’ e’ fondamentale cambiare tale clima scolastico, perché ‘ il disagio peggiora se si abbandona la scuola ove si socializzare maggiormente, si interagisce prevenendo l’insorgere di depressione e di atti di autolesionismo.

Un rappresentante alunni di un altro Istituto, legge una lettera di una sua compagna affetta da anoressia, in cui si sottolinea la chiusura, la segretezza, che porta tale malattia, un mondo segreto, che isola la ragazza ma che parlando con la sua malattia infine riesce a prenderne consapevolezza, analizzando tutte le problematiche comportate da questa, percio’ ritrovando la forza in se’ stessa di affrontare e sconfiggere tale mostro che la sta’ divorando.

Un altro rappresentante degli alunni evidenzia la presenza di associazioni giovanili che fuori dalla scuola offrono supporto psicologico, ma che in base alla sua esperienza ritiene insufficiente ed inadeguato, e raccomanda percio’ di offrirlo all’interno della scuola stessa.

Dopo gli interventi dei rappresentanti degli alunni, le conclusioni vengono tratte dal rappresentante della ASL di Viterbo, Dr. . Vicari, che ringrazia gli studenti per i loro interventi, incitandoli ad un confronto sempre franco con gli adulti, che debbono ascoltarli per aiutarli ad esternare le loro esigenze e punti di vista, perche’ giustamente la scuola deve insegnare ad essere se’stessi, anche se poi gli adulti, come lo stesso Vicari, possono anche dissentire, ma comunque l’interazione aiuta la coprogetttazione.

Infine, il. responsabile del Bambin Gesu parla di un centro di formazione sulla nutrizione che stanno creando a livello di regione Lazio e raccomanda di continuare con questo modello di ascolto, per fornire dei servizi mirati sul territorio, formando una rete, un modello da estendere anche oltre regione.

Questo tavolo di confronto e’stato utile come una prima presa di contatto ma occorrera’ allargare questo ascolto sul tema del benessere psicofisico degli studenti anche ai rappresentanti dell’UAT ex provveditorato vt, Presidente Consulta Provinciale Docenti e Studenti, Prof. ssa Angela Proietti, Servizi Sociali del Comune, Servizi Antiviolenza, Responsabili Bes e anti bullismo delle scuole elementari, medie e secondarie, forze di polizia, servizi territoriali tossicodipendenze, alcolismo ed altre dipendenze anche nuove come per le ludopatie, poiche’ anche queste patologie comportano un isolamento relegando i giovani in un mondo virtuale costituito solo da PC, tablet e cellulari, interpellando in modo sistematico i centri ricreativi giovanili, i servizi per l’impiego e la casa, perche’ ci deve essere un Comitato unico di gestione e progettazione per agire contro ogni aspetto che impatta negativamente sulla salute psicofisica dei giovani, per una efficace protocollo di prevenzione.

Pertanto plauso a tale iniziativa con l’auspicio che tale confronto continui per prevenire nelle scuole la violenza Autolesionistica intervenendo tempestivamente.