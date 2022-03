“Museion 2022”, presentazione ad Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nel fine settimana in cui si chiude ufficialmente la stagione teatrale aquesiana del Boni (tra rinvii, spostamenti e rinunce da parte di artiste del calibro di Deborah Caprioglio e Lella Costa qualità proposta ampiamente insufficiente) la teatralità alto viterbese tira un sospiro di sollievo con la presentazione a cura del Sistema Museale del lago di Bolsena del progetto Museion 2022. In attesa del programma dettagliato che partirà mese di Aprile gli organizzatori presentano la seguente nota informativa:

Manifesto Museion 2022

“𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼, 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗱𝗮 𝟵 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝗯𝗼, dopo l’edizione on-line nel 2021, tornerà dal vivo a conquistare gli spazi dei musei e dei siti culturali del Sistema museale. I𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝗰𝗰𝗼 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗶 𝘀𝘃𝗼𝗹𝗴𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲, 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 nei musei e in alcuni siti dal peculiare valore storico-artistico, antropologico e ambientale del territorio, e che vedrà la programmazione di 𝘂𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗶 𝘁𝗿𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼, 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘇𝗮.𝗩𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮 tragedie classiche, opere contemporanee ed esibizioni danzanti, tutte selezionate con particolare attenzione per mettere in luce le diverse tematiche e le forme di interconnessione dell’area espresse dai singoli musei.L’edizione del 2022, realizzata in collaborazione con la Cooperativa L’ApeRegina di Acquapendente, vedrà alternarsi in scena la compagnia teatrale grossetana Teatro Studio la Marco Ierva Dance School e il duo musicale #MartinaMaggi e #AndreaVincenti. Museion è parte del progetto “SIMULABO 6.0” ideato dal Sistema museale del lago di Bolsena e realizzato con il sostegno della Regione Lazio, per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2021, L.R. 24/2019.