Municipio Roma II: “Lotta biologica strumento su cui investire”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Lotta Biologica Grande risultato politico per il nostro territorio. Siamo il primo Municipio, grazie alla risoluzione a firma mia e della Consigliera Camellini approvata oggi in Consiglio, ad aver scelto la lotta biologica come strumento su cui investire, affiancandola all’endoterapia, per preservare e curare i nostri pini attaccati pesantemente dai parassiti.

Grazie al lavoro costante delle associazioni territoriali che con l’iniziativa “Coccinella Libera Tutti”, hanno creduto e portato per primi sul territorio romano la lotta biologica alla Cocciniglia tartaruga.

È importante, da oggi che la lotta biologica diventi un obiettivo da realizzare in tutta la città di Roma.

Un ringraziamento particolare alla Commissione ambiente municipale per il lavoro istruttorio svolto, e a tutti i consiglieri municipali che hanno votato oggi l’atto nella convinzione di un futuro verde per i nostri figli.

Roberto Ferraresi