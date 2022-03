Meteo per Viterbo, Lazio, Italia del 26/03/2022

Viterbo

Sabato. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, mentre al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare sempre con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +°3C e +19°C.

Domenica. Cieli nuvolosi al mattino senza fenomeni di rilievo; piogge attese al pomeriggio in generale esaurimento nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +9°C e +18°C.

Lazio

Sabato. Al mattino nuvolosità irregolare sui settori centro-meridionali della regione ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutto il Lazio ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli nuvolosi su tutto il territorio.

Domenica .Nubi compatte al mattino su tutti i settori con tempo stabile; pioviggini sparse attese al pomeriggio con qualche nevicata a quota di alta montagna in Appennino; fenomeni in esaurimento in serata.



AL NORD



Al mattino tempo soleggiato su tutti i settori; al pomeriggio attesi innocui addensamenti sui rilievi di Lombardia e Trentino, ampi spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con assenza prevalente di nuvolosità, eccetto qualche innocuo addensamento sulla Liguria.meteoWeekEnd



AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare sulle coste del Lazio, sereno sui restanti settori. Al pomeriggio nubi in estensione su Toscana, Umbria e Abruzzo, ma senza fenomeni associati. In serata ancora tempo stabile, ma con nuvolosità in progressivo aumento su tutte le zone.



AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, con qualche pioviggine a sud della Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con nuvolosità a tratti compatta. In serata tempo pienamente stabile al meridione, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori.



Temperature minime e massime stabili o in aumento su tutta la penisola.

—www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos