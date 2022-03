Luce Nuova sui fatti: gli ascolti tengono malgrado la Nazionale

NewTuscia – VITERBO – La situazione è difficile, anzi molto difficile. Tra pandemia, guerra in Ucraina e condizioni meteo del tutto particolari, l’economia locale e nazionale stanno attraversando gli anni più difficili dal Secondo Dopoguerra. Nella 25° puntata di “Luce Nuova sui fatti” abbiamo fatto il punto con gli esperti di varie categorie produttive che stanno subendo la concomitante azione di tutti questi fattori di crisi.



Il presidente di Confimprese Viterbo Gianfranco Piazzolla, membro del direttivo nazionale della sua associazione, ha spiegato nel dettaglio le misura fiscali di agevolazione varati dal Governo sul fronte energetico, in particolare i tagli delle accise, e spiegato che, malgrado i controeffetti sull’economia italiana, le sanzioni nei confronti della Russia sono giuste e doverose per l’attacco indiscriminato ad uno Stato sovrano come l’Ucraina. Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia (Movimento Imprese Ospitalità), è stato molto critico verso il Governo che, secondo lui, non solo non ha agito in modo rapido per la situazione d’emergenza del settore turistico, ristorazione ed ospitalità, ma ha allungato oltremodo le misure emergenziali che, unite ora alla crisi ucraina, hanno costretto tanti a chiudere o a ridimensionarsi. Remo Parenti, presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti, ha ricordato, insieme ai problemi dati da pandemia e guerra, anche quelli derivanti al settore agricolo dalla siccità che non sta dando tregua. “Molti agricoltori – ha detto Parenti – stanno addirittura valutando se seminare o meno per la difficoltà idrica”.

Dopo la parte di approfondimento economico la 25° puntata di “Luce Nuova sui fatti” è stata la volta della presentazione della “1° Francigena Trail”, la manifestazione podistica che si lega alla promozione turistica e culturale di Montefiascone. Domenica scatterà questo evento, con la presentazione ufficiale sabato presso la Rocca dei Papi di Montefiascone, che riporta una gara di livello nel paese falisco. In studio sono stati ospiti il sindaco di Montefiascone Giulia De Santis, che ha chiarito come siano importanti eventi sportivi come questi per promuovere il Comune lacuale, quindi Riccardo Minciotti, che ha spiegato le caratteristiche della gara e Gianluca Di Marco, che ha parlato delle valenze promozionali della “Francigena Trail”.



Dopo le rubriche tematiche che, questa settimana, sono state “Dalla Tuscia a Miami” di Pety Rashkova e “Medicina arte nelle arti” di Giansisto Garavelli, è tornata la rubrica periodica “Aut Aut” di Emanuela Ferruzzi che ha avuto come ospiti Stella Pecollo e Laura Antonini che hanno parlato della piaga del “body shaming”, ossia delle prese in giro e delle offese legate all’aspetto fisico delle persone.



Malgrado la concomitante partita della Nazionale italiana che, purtroppo, è stata eliminata dai Mondiali dalla Macedonia dl Nord, gli ascolti di “Luce Nuova sui fatti” hanno retto con migliaia di contatti e centinaia di interazioni.