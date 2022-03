Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – La 30a edizione delle Giornate di Primavera del Fondo per l’Ambiente Italiano sabato 26 e domenica 27 marzo: a Orte saranno visitabili la chiesa dei Raccomandati e il palazzo Nuzzi.

In occasione della 30 edizione delle Giornate di Primavera del Fondo per l’Ambiente Italiano saranno visitabili ad Orte la chiesa dei Raccomandati, recentemente recuperata alla fruizione e il,palazzo del Cardinale Ferdinando Nuzzi, prefetto dell’Annona dello Stato Pontificio nel 1700 e attuale Sede Municipale. Alcuni affreschi di questo palazzo sono stati restaurati dal dott. Davide Vigliotti, che ne illustrerà i caratteri salienti.

Sara’ ospite della nostra trasmissione “Fatti e Commenti”, condotta su Teleorte, su www.teleorte.it e www.newtuscia.it da chi scrive e dal collega Gaetano Alaimo, nel fine settimana di Primavera il vice capo-delegazione FAI Fondo per l’Ambiente Italiano di Viterbo, dott. Davide Vigliotti, in rappresentanza della dott.ssa Lorella Maneschi, per illustrare le modalità di svolgimento di queste due giornate di full immersion culturale, che si svolgono in contemporanea in millecinquecento siti culturali italiani.

Sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione consultabili su www.giornatefai.it; per molti luoghi, soprattutto nelle grandi città, è consigliata la prenotazione online perché garantisce l’accesso alla visita).

Gli affreschi restaurati della Sede Municipale di Palazzo Nuzzi Orte Centro Storico .

Le Giornate FAI quest’anno compiono “trenta primavere”: dal 1993 a oggi, 14.090 luoghi di storia, arte e natura aperti in tutta Italia, visitati da oltre 11.600.000 di cittadini, grazie a 145.500 volontari e 330.000 studenti “Apprendisti Ciceroni”. Un traguardo esaltante, che tuttavia non potrà essere solo una festa. Nel pieno di una guerra che segna tragicamente la storia europea, non è il momento di festeggiare, né di invitare gli italiani a distrarsi nel puro godimento delle meraviglie del nostro Paese, ma piuttosto a concentrarsi sul significato e sul ruolo del patrimonio culturale che riflette la nostra identità, testimonia la nostra storia e rinsalda i valori del vivere civile. In cos’altro si incarna, del resto, l’identità di un popolo se non nella sua storia, nella cultura e nella tradizione? I monumenti, il paesaggio, le opere d’arte raccontano chi siamo a chi non ci conosce e alle generazioni presenti e future: il patrimonio culturale è come il patrimonio genetico di un popolo, che conserva a perenne memoria un codice di esperienze e valori condivisi su cui si fonda la nostra umanità.

Mai come quest’anno, allora, le Giornate FAI mostrano il loro più autentico spirito civico ed educativo, che è nella missione del FAI: visitare gli oltre 700 luoghi eccezionalmente aperti dai volontari del FAI sarà l’occasione per conoscere la nostra storia e riflettere su quanto può insegnarci per affrontare il presente e il futuro, perché ciò che siamo e che abbiamo non sia dato per scontato, ma sia compreso e apprezzato come esito di lunghi e talvolta drammatici trascorsi che ci accomunano come italiani, europei, e con l’umanità tutta. Proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio culturale, aprendolo al pubblico e invitando tutti gli italiani a conoscerlo e frequentarlo: questa è la missione del FAI, che proprio in questi tempi bui, in queste Giornate FAI, trova un senso ancor più profondo e una funzione ancor più necessaria e urgente.

Storie di Giobbe (particolare),sec. XIV

ex Ospedale di Orte

Il FAI, come istituzione della Repubblica, ha scelto di esprimere in maniera esplicita la vicinanza e la solidarietà con il popolo ucraino esponendo i colori della sua bandiera in tutta la comunicazione e nei Beni, ma la Fondazione vuole dare un contributo concreto e perciò si impegna oggi formalmente a finanziare il recupero di un’opera d’arte del patrimonio culturale ucraino che sarà individuato non appena cesserà la guerra e sarà avviata la ricostruzione del Paese.

Chi deciderà di prendere parte alle Giornate FAI potrà offrire un contributo per sostenere la Fondazione. Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro e la donazione online su www.giornatefai.it consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita; per molti luoghi, soprattutto nelle grandi città, la prenotazione online è consigliata per garantirsi l’accesso alla visita. Chi lo vorrà, potrà sostenere ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure con l’iscrizione annuale, sottoscrivibile online o in piazza in occasione dell’evento (box in fondo per dettagli).

Un weekend per riconnetterci alla storia e alla cultura dell’Italia, che permetterà ai visitatori di sentirsi parte dei territori in cui vivono e di cui spesso non conoscono appieno la bellezza e il valore. Verranno aperti ville e palazzi storici, aree archeologiche, chiese di grande valore architettonico o storico-artistico, esempi di archeologia industriale, castelli, biblioteche, collezioni d’arte e musei. Non mancheranno itinerari nei borghi alla scoperta di angoli meno noti del paesaggio italiano,dove si conservano tesori nascosti e si tramandano antiche tradizioni, e visite didattiche in parchi urbani, orti botanici, giardini storici e cortili, che nascono dall’impegno messo in campo dalla Fondazione per la diffusione di una più ampia “cultura della natura”.

La Giornata FAI di Primavera si avvale dell’impegno sociale e civile di oltre 6000 volontari per tutti i siti d’arte, natura e paesaggio da tutelare. Rendere consapevoli i cittadini rispetto al patrimonio artistico e naturale d’Italia.

Anche questa XXX edizione delle Giornate FAI di Primavera si avvarra’ dello straordinario impegno sociale e civile di migliaia di volontari, degli Apprendisti Ciceroni, studenti delle scuole locali che faranno da guida ai visitatori, illustrando tutti gli aspetti storico-artistici dei monumenti. In alcuni luoghi anche in più lingue come, ad esempio, inglese e spagnolo.

L’iniziativa viene supervisionata dalle Delegazioni FAI sparse su tutto il territorio italiano e consolida la sua caratteristica di happening che coinvolge tutta l’Italia, proponendo incontri sorprendenti nelle grandi città e nei centri più piccoli e sperduti del territorio, a dimostrazione di una ricchezza pressoché infinita del nostro patrimonio artistico che comprende parchi, castelli, chiese, aree archeologiche, borghi, giardini, musei da poter visitare grazie ad escursioni e pedalate in bicicletta programmate dal FAI.

Questa la delegazione FAI operante nella Tuscia : capo-delegazione: Lorella Maneschi, componenti: Daniele Aiello Belardinelli e Davide Vigliotti.