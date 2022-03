Grottaferrata. Astorre-Maugliani: “Primarie siano competizione leale e partecipata”

NewTuscia – ROMA – “Oltre 1600 sono i cittadini di Grottaferrata che ieri sera si erano già registrati all’albo degli elettori delle primarie che la coalizione progressista celebrerà il prossimo 3 Aprile. Si tratta di un dato straordinario destinato ad aumentare, considerato che ci si potrà registrate fino al 31 Marzo.

Un dato, dicevamo, che testimonia la grande vitalità della nostra coalizione e la correttezza di uno strumento, quello delle primarie, che si è reso necessario per fare sintesi fra le tre candidature che sono emerse e che rappresentano, ciascuna, una parte irrinunciabile di quel centrosinistra che non possiamo disperdere e che vogliamo unito e forte alle prossime elezioni amministrative, per mettere in campo quella visione inclusiva di governo di cui la città ha bisogno. Chi dei tre candidati vincerà sarà dunque legittimato dalla partecipazione degli elettori e avrà l’onere e l’onore di farsi carico delle istanze di tutti, a cominciare da quelle degli altri candidati il cui aiuto sarà prezioso, perché da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano”Lo scrivono Bruno Astorre, Segretario Pd Lazio, e Rocco Maugliani Segretario Pd Provincia di Roma