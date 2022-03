Domus Mulieris impegnata contro Orvieto

NewTuscia – VITERBO – Ultimo match del girone di andata per la Domus Mulieris, impegnata nella Poule Salvezza del campionato di serie B di basket femminile. Il team viterbese sarà di scena in questo sabato pomeriggio contro Orvieto in una sfida con in palio due punti in grado di mettere definitivamente la parola fine su qualsiasi rischio di discesa in serie C.

Le due belle vittorie contro Rieti e Chieti, unite ai sei punti messi da parte grazie ai risultati della prima fase, consentono infatti alle ragazze gialloblù di occupare una posizione abbastanza privilegiata con 10 punti in classifica ma, per la matematica certezza della permanenza in serie B, occorrono ancora due punti da centrare al più presto.

L’avversaria di questo week-end, la Cestistica Orvieto, è costretta a vincere per riscattare un inizio di Poule Salvezza decisamente in salita. Due sconfitte in volata nelle ultime due uscite (contro Elite e Frascati) hanno infatti tenuto inchiodate le umbre a quota sei punti e, nel caso di una vittoria di Frascati contro Chieti, il margine tra Orvieto e la penultima posizione si ridurrebbe a soli due punti.

Lecito attendersi quindi una squadra che farà di tutto per centrare la vittoria: “Sappiamo che le nostre avversarie avranno motivazioni fortissime – commenta il coach viterbese Carlo Scaramuccia con un passato anche da allenatore ad Orvieto – ma anche noi ci teniamo a chiudere in fretta il discorso salvezza e vogliamo centrare la prima vittoria in trasferta di questa poule. Dovremo fare i conti con la stanchezza delle ragazze che disputano anche il campionato under 19, impegnate in questa settimana per ben due volte in gare decisive, ma potremmo ritrovare Alessandra Taurchini che aveva saltato le ultime due gare e questa è certamente un’ottima notizia per noi”.

La palla a due è in programma alle ore 18 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Leonardo Francia di Narni (TR) e Lorenzo Lupetti di Foligno (PG).