A Viterbo tornano le uova Lav

Il 26-27 marzo e 2 aprile in Piazza dei Caduti, incrocio via Marconi – via Cairoli a #Viterbo.



NewTuscia – VITERBO – Cresce il mercato di animali esotici, alimentato da “collezionisti” improvvisati e da allevatori senza scrupoli: in Italia sono circa 3 milioni gli animali esotici venduti ogni anno nei canali ufficiali. Un fenomeno preoccupante, anche in considerazione della pandemia che stiamo attraversando e i rischi di zoonosi.



Oltre alla terribile sofferenza degli animali coinvolti, sempre più è palese la connessione tra traffico/commercio e la diffusione/mutazione di zoonosi che possono interessare l’uomo (il 75% delle malattie umane “emergenti”, infatti, viene da un salto di specie), compresa la pandemia globale che stiamo attraversando.



Con il tuo aiuto saremo più forti nel chiedere al Governo, e in particolare ai Ministri Speranza e Cingolani e al il Sottosegretario agli Affari Europei Amendola, di dare al più presto attuazione alla neo Legge 53 del 23 aprile 2021 che ha finalmente introdotto il divieto specifico di vendita, importazione, detenzione e riproduzione di specie selvatiche autoctone o alloctone.



Noi siamo già riusciti a far approvare la legge, ma i prossimi mesi saranno determinanti perché questa venga convertita in un decreto attuativo e diventi dunque presto effettiva.



Puoi aiutarci anche scegliendo le uova LAV: ogni uovo è abbinato a un animale salvato e grazie a te, potremo garantirgli un rifugio accogliente, cibo sano, cure e tutto l’amore di cui ha bisogno.



E c’è una sorpresa: potrai conoscere il tuo animale! All’interno dell’uovo troverai le istruzioni per iniziare questa bellissima amicizia: vedrai con i tuoi occhi come trascorre le sue giornate, e potrai anche andarlo a trovare!



Inoltre una parte del ricavato per la cessione delle Uova sarà destinato ai nostri progetti per l’Emergenza Ucraina.



A #Pasqua scegli l’uovo di LAV: il regalo migliore è un gesto d’amore!