A Canepina si insegna il kurash, antica arte marziale asiatica￼

NewTuscia – CANEPINA – La palestra Drago d’Oro Gym, con sede a Canepina, sempre più punto di riferimento per l’apprendimento e la pratica delle arti marziali, unitamente alle tradizionali discipline del fitness. Nel fine settimana del 26 e 27 marzo 2022, i tecnici Kris Cipriani, Emanuele Ippoliti, Giuseppe Chiapparo ed Emanuele Minella parteciperanno a Roma, per l’area Kung Fu Wu-Shu e lotte associate, all’importante seminario di kurash organizzato dall’International Kurash Institute (IKI), in collaborazione con la Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali (FIKULT) e il patrocinio della International Kurash Association (IKA).

Sarà un’importante occasione per approfondire un’arte marziale che si sta sempre più diffondendo tra i giovani e i cui fondamentali si possono imparare nei corsi tenuti presso la struttura canepinese. Il seminario nella capitale, presso il San Gabriel Gymnasium in zona Eur, sarà tenuto dal maestro Reza Nassiri, direttore tecnico dell’International Kurash Institute, coadiuvato dai maestri Massimo Mattioli (coordinatore Sportivo FIKULT), Vito Aufieri, Lincoln Han e Michele Mattioli. Per questo evento giungerà da Tashkent, capitale dell’Uzbekistan in cui il Kurash è sport nazionale, anche il rettore dell’IKI, Khabibula Tadjiev insieme ad altri tecnici e dirigenti.

Originario dell’Asia centrale, il kurash è un’antica lotta che sta riscontrando in tutto il mondo un numero sempre maggiore di praticanti. È stato riconosciuto come disciplina sportiva dal Comitato Olimpico dell’Asia (OCA) ed inserito nel programma degli Asian Summer Games, Asian Beach Games ed Asian Indoor and Martial Arts Games. L’appuntamento romano è finalizzato alla formazione di nuovi tecnici, provenienti da varie regione italiane, e a migliorare la preparazione degli atleti della Nazionale che a fine anno saranno impegnati ai campionati mondiali di kurash.

Oltre al kurash, presso Drago d’Oro Gym a Canepina si svolgono attività di kung fu per adulti e bambini, tai chi (ginnastica morbida cinese), pilates, tag fit, cross fit e allenamento funzionale.