Softball: Flavia Carletti del Montefiascone convocata in nazionale

NewTuscia – MONTEFIASCONE .- Ancora una grande soddisfazione per il baseball giallo-verde e per la famiglia Carletti, da sempre pilastro del Montefiascone Baseball Softball: la convocazione di Flavia in quella che è considerata la nazionale di Softball del prossimo futuro!

Italia Softball U22 parteciperà alla Coppa delle Prealpi, che si svolgerà nel weekend del 26-27 marzo sui diamanti di Bollate, Saronno e Caronno, nel Girone B insieme a Caronno Softball, Sparks (Paesi Bassi) e Bulls Rescaldina. Il torneo sarà una prima importante uscita in vista del Campionato Europeo U22 in programma a Kunovice, Repubblica Ceca, dal 27 giugno al 2 luglio in cui l’Italia proverà a difendere il titolo di categoria conquistato quattro anni fa.

Flavia gioca da alcuni anni nella Sestese di Sesto Fiorentino, dove nel 2021 ha dato un contributo importante sia in attacco, chiuso con una media battuta di .268 con 12 punti battuti a casa, che in difesa.

La sua carriera è iniziata a 9 anni nella squadra Under 12 di Montefiascone, conquistando anche la casacca della nazionale di categoria. Poi si sposta ad Arezzo per disputare la serie A2. Dopo 2 anni in Toscana, Flavia esordisce, a soli 17 anni, in serie A1 con la maglia della Pro Roma. la stagione successiva, arriva la chiamata della Sestese Softball.

La convocazione è la giusta ricompensa per tutti i sacrifici che comporta giocare in squadre così lontane da casa e comunque dilettanti; Flavia stessa racconta che per la sua passione ha forse passato più tempo in treno che in campo!

Le facciamo i migliori auguri per il torneo e per le prossime avventure con la casacca azzurra.