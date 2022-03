Slot machine e la cultura pop

NewTuscia – Oggi il mondo dei casinò è piuttosto diverso da quello rappresentato da Martin Scorsese nel suo celebre film “Casino”. Non solo perché l’industria del gambling digitale è al massimo della sua espansione – e quindi il casinò fisico è stato in larga parte sostituito dall’online – ma anche perché le atmosfere classiche ed eleganti delle case da gioco di un tempo hanno lasciato il posto da un vero e proprio tripudio di cultura pop.

Dai film più famosi agli show televisivi, dai cantanti alle stelle dello sport, passando per la moda e le celebrities: si può dire che quasi ogni icona popolare e mainstream sia stata rappresentata nel mondo del gambling con slot machine a tema e giochi online dedicati.

Perché il tema è importante

La tematizzazione infatti permette al gioco di essere più coinvolgente e divertente. Non si tratta solo di un espediente grafico, il tema va ad influenzare il gioco fin dal concept e determina ogni aspetto delle slot online, come i simboli, la musica e le possibili scelte del giocatore. Il grande successo ottenuto da alcuni titoli come “Jumanji” o “Il Padrino” nei migliori siti di slot online, confermano il successo di questa formula.

Anche il sempre maggiore sviluppo tecnologico è stato determinante, perché ha portato a realizzare slot online sempre più realistiche e stilisticamente coerenti al tema di riferimento. Negli ultimi anni, le software house ed i produttori di slot in generale sono stati in grado di dare seguito alle sempre maggiori richieste dei giocatori, con il risultato che il mercato è stato inondato da titoli tematici. Vediamo quali sono alcuni dei più famosi.

Le più famose slot a tema film

I film sono senza dubbio uno dei temi pop più ricorrenti nel mondo delle slot. Le pellicole più famose sono impresse nell’immaginario collettivo e i giochi che le richiamano spesso si rivelano un successo. E’ sicuramente questo il caso di Jumanji, una delle slot online più diffuse ed apprezzate. Viene considerata una delle migliori sia per quanto riguarda la grafica che per i suoi bonus: utilizza cinque caroselli tematizzati e 36 linee ed il suo RTP (Return to Player) è di 96, cioè per ogni 100 euro giocati la slot ne ritorna 96 euro.

Un altro gande classico – sia nel mondo del cinema sia in quello delle slot – è l’indimenticabile “Goldfather” interpretato da Al Pacino. Don Corleone e la sua famiglia sono i protagonisti di questo gioco con 5 caroselli, 40 linee e alcune caratteristiche uniche che hanno conquistato fin da subito i giocatori di tutto il mondo, come una Bonus Wheel che può dare giocate gratuite e altre che aumentano le possibilità di vincita.

Anche le atmosfere fantasy sono particolarmente apprezzate dai giocatori, come dimostra il successo della slot a tema “Il Signore degli Anelli”, che è basata sulla celebre trilogia di Peter Jackson. I protagonisti del film e dell’omonimo libro come Frodo e Aragorn sono rappresentati nella slot come simboli nei caroselli, ma a rendere differente questo gioco è una speciale caratteristica, molto apprezzata dagli utenti: in certi momenti, all’improvviso, appare Gollum, che trasforma la giocata in qualcosa di divertente e permette di aumentare le chances di vincita.

La slot dedicata al film “Jurassic Park” permette di immergere il giocatore nelle atmosfere del celebre parco di dinosauri clonati. Si tratta di una classica video slot con cinque caroselli, ma la particolarità è costituita dal fatto che sono presenti sono due simboli. La musica che richiama quella originale del film, la grafica molto curata e gli effetti speciali presenti rendono questa slot molto affascinante e sofisticata.

Altri titoli di slot famose derivate da film di grande successo sono, tra gli altri:

“King Kong”;

“Tomb Rider”;

“Terminator”;

“Rocky”;

“Basic Instinct”;

“Titanic”;

“Ghostbusters”;

“Iron Man”;

“Avatar”.





Slot a tema serie TV

Grazie all’impatto che hanno avuto sulla cultura popolare, anche le serie TV più famose a livello globale sono state scelte per diventare un tema per le slot machine, come ad esempio “Sex and the City”, . Una delle più apprezzate è quella dedicata a “Games of Thrones” – “Il trono di spade” in italiano – che cerca di portare il giocatore nella trama della serie con una tematizzazione impeccabile. Prodotta da Microgaming, uno degli sviluppatori più importanti nel settore, questa slot consente a chi gioca di scegliere una delle iconiche case presenti nella serie: Stark, Targaryen, Lannister o Baratheon.

Slot con icone della musica

Nella “pop culture” un posto di primo piano è occupato dalla musica e non poteva essere diversamente nel mondo delle slot. Non mancano infatti giochi dedicati ai cantanti e ai gruppi più famosi e conosciuti a livello globale, come ad esempio:

Elvis Presley;

Micheal Jackson;

Ozzy Osbourne;

Elton John;

Jimi Hendrix;

Guns N’ Roses.

Altri temi pop famosi

La cultura popolare è piena di personaggi e celebrities a cui gli sviluppatori si sono ispirati per la realizzazione delle loro slot. Tra questi ci sono pin-up come l’icona degli anni Cinquanta Bettie Page o la celebratissima Marilyn Monroe, ma anche il mito delle arti marziali Bruce Lee o l’attore David Hasselhoff, famoso per le serie TV “Supercar” e “Baywatch”.

Sono presenti anche slot ispirate a personaggi del wrestling diventati famosi anche al di fuori del loro ambito, come Hulk Hogan e André the Giant. E’ diventato il tema di una slot perfino il fantino italiano Frankie Dettori, diventato un mito nell’immaginario mondiale dopo aver vinto sette gare in un giorno ad Ascot.

La pop culture nel futuro delle slot

Il legame tra le slot e le icone della cultura pop appartenenti a diversi settori si è rivelato importantissimo per creare giochi coinvolgenti e di grande seguito in tutto il mondo. Questo legame è destinato ad essere sempre più indissolubile in futuro, quando lo sviluppo della tecnologia porterà a giochi online sempre più immersivi e divertenti.