Riserva Naturale Monte Rufeno area pilota del progetto “Natura e benessere”

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La Riserva Naturale Monte Rufeno assieme a quelle di Poste Fibreno, Monti Ausoni e Lago di Fondi, Monti Navegna e Cervia, Castelli Romani, Appia Antica è stata indicate dalla Regione Lazio come aree pilota del progetto “Natura e Benessere”.



“Con il lancio della campagna “Healthy Parks Healthy People” (HPHP)” si legge in una nota informativa del portale regionale ParchiLazio, “ da parte del Governo dello Stato di Victoria (Australia, 2010) e con la successiva sua adozione, come strategia globale, da parte della Comunità mondiale delle Aree Protette nel Congresso Mondiale dei Parchi (IUCN the promise of Sidney, 2014), il tema del rapporto tra la Natura, la Biodiversità e la Salute degli esseri umani ha assunto importanza primaria nelle politiche di prevenzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, d’intesa con il Segretariato della Convenzione sulla Biodiversità, ed è anche divenuto una componente primaria dei piani di gestione di migliaia di Parchi nel mondo. In Europa la Federazione EUROPARC ha fatto propria la campagna HPHP, proponendo i Parchi quali serbatoi di benessere accessibili a tutti, e laboratori viventi di prevenzione sanitaria per tutti i cittadini e i Bambini in particolare. In Italia, l’iniziativa denominata Parchi Sani Gente Sana è stata implementata dal 2013 a cura del CURSA e, più di recente, in attuazione di un progetto pilota (Ambiente, Clima e Promozione della Salute dei Bambini) promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità .Le esperienze didattiche e formative svolte nei Parchi per docenti, per educatori e per “guide”, insieme alle attività educative “sul campo” che hanno coinvolto oltre 2.500 bambini, hanno portato alla definizione di linee guida operative, che costituiscono un primo contributo “pilota” allo sviluppo di una “Rete NèB – Natura È Benessere” a livello nazionale.

Riserva Naturale Monte Rufeno