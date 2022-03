Mercatino dell’handmade al borgo fantasma di Celleno

NewTuscia – CELLENO – Dopo la stagione invernale il Mercatino del Torracchio torna con 9 appuntamenti tra primavera ed estate a partire da domenica 27 marzo in Piazza del Mercato a Celleno vecchio. La visita al Borgo Fantasma si arricchisce dei colori, profumi e sapori dei prodotti handmade locali e di prodotti di trasformazione da agricoltura biologica, ospite la Comunità Rurale Diffusa da Farnese e Bolsena.



Prosegue così la bella iniziativa che tiene aperta tutto l’anno la sala espositiva dell’ex-Mac, posta in cima alla rampa d’ingresso del Castello Orsini a rappresentare l’impegno concreto del Comune e dei produttori locali nel valorizzare il migliore artigianato come motore di benessere e ponte tra le sapienze tradizionali e i nuovi stili di vita.

Saremo in piazza dalle 10 al tramonto.