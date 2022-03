Civita Castellana. Inaugurata la nuova pista per mountain bike

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Inaugurato questo pomeriggio il nuovo campo pratica dedicato agli amanti della mountain bike. Un luogo di aggregazione e sport in cui trascorrere giornate di puro divertimento tra dossi, curve e salti. Un percorso ispirato alle parabole pump truck – tra le più interessanti novità per gli appassionati della bicicletta -, un perimetro costruito da sole gobbe e paraboliche dove si può anche mantenere l’ausilio della pedalata.

Presenti all’inaugurazione il sindaco Luca Giampieri e l’assessore allo Sport Carlo Angeletti oltre a Mons. Luca Gottardi e il presidente del GAL Agro Falisco Gianfranco Mizzelli. Realizzato grazie all’impegno della ASD Civita Castellana Ciclismo e di GiCaBike, l’impianto si trova in località San Giovanni, nei pressi del campo sportivo “Baccanari e Casciani” e del circolo tennistico “Davis 76”. Per realizzare questa nuova struttura sono stati recuperati terreni per anni abbandonati.

“Questa pista è per tutti, ma in particolare è dedicata ai bambini e ai ragazzi – ha dichiarato il sindaco Giampieri -, che hanno più sofferto questa pandemia dal punto di vista sociale. Con questa nuova pista per mountain bike la zona del quartiere San Giovanni assumerà sempre più i connotati di una vera e propria cittadella dello sport”.

“Un’iniziativa fantastica che si rivolge alla fascia più giovane della cittadinanza – ha commentato poi l’assessore Angeletti -. Civita Castellana si arricchisce di una nuova proposta d’eccellenza dedicata a uno sport che, in quanto ad appassionati, registra numeri in costante crescita e che andrà a servire non solo il nostro territorio comunale ma anche le zone limitrofe”.

“Ci preme ringraziare – concludono sindaco e assessore – il consiglio comunale per avere approvato all’unanimità questa iniziativa, insieme all’ASD Civita Castellana Ciclismo e GiCaBike che, in seguito alla aggiudicazione di una gara di evidenza pubblica, hanno realizzato la struttura”.