A Santa Marinella Boat Days – La prima edizione del focus dedicato al mondo della nautica

NewTuscia – Boat Days è il nuovo focus dedicato alla nautica ed al mare organizzato dagli operatori del settore del Lazio.

Boat Days, in programma dal 22 al 25 aprile 2022, si svolgerà all’interno del Marina di Santa Marinella una location incastonata nel cuore di un pittoresco borgo marinaresco posto a soli 35 minuti da Roma.

Il Porto Turistico del Marina di Santa Marinella è situato proprio in pieno centro della città di Santa Marinella, la “Perla del Tirreno”, famosa meta balneare a pochi passi da Roma, e tradizionale rifugio delle famiglie della borghesia capitolina sin dai tempi antichi.

Circa 80 le imbarcazioni tra quelle esposte a terra e quelle disponibili per le uscite in mare per un format espositivo ben identificabile nato dall’esigenza di creare un contenitore realizzato dagli operatori della nautica che ben conoscono le aspettative dei visitatori.

Tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 19.30 il villaggio accoglierà i visitatori ed i clienti interessati per dare loro informazioni sulle imbarcazioni e programmare le uscite in mare che rappresentano una delle

caratteristiche principali del focus.

Boat Days è un format espositivo ben identificabile nato dall’esigenza di creare un contenitore

realizzato direttamente dagli operatori del comparto nautico.

Un evento ideato da professionisti del settore della nautica che ben conoscono le esigenze organizzative e le aspettative dei visitatori nonché dei clienti.

La kermesse ad ingresso gratuito si svolge con il patrocinio di Confindustria Nautica, del CONI, la Regione Lazio ed il Comune di Santa Marinella ed è rivolta a tutti i diportisti ma anche a tutti coloro che avranno voglia di scoprire il mondo del mare attraverso quest’affascinante mezzo che è la barca.

La manifestazione oltre a promuovere il mondo della nautica si pone l’obiettivo di far conoscere e valorizzare i territori che ospitano Boat Days.

Il vice presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti ha dichiarato: “abbiamo accolto con piacere la richiesta di Boat Days, la nuova iniziativa dedicata alla nautica organizzata dagli operatori del Lazio, di entrare a far parte progetto voluto dall’associazione nazionale di categoria per il coordinamento della programmazione delle manifestazioni di settore nautico nel paese. In questa ottica, il Consiglio di Presidenza di Confindustria Nautica ha deliberato la concessione del patrocinio dell’evento, come già avvenuto per diverse altre iniziative del comparto sul territorio che hanno già aderito all’iniziativa. Ritengo molto importante proseguire con questa attività di pianificazione del calendario a tutela dell’immagine e della professionalità di tutto il comparto e che rappresenta una garanzia per gli organizzatori e per il pubblico”.