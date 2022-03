La serie D dell’Ecosantagata batte la Roma volley club

Vittorie anche per le ragazze dell’under 16 femminile blu e dell’under 14

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La serie D maschile dell’Ecosantagata Civita Castellana vince e balza al secondo posto in classifica. Successi anche per l’under 16 e l’under 14 femminile.

Ottimo weekend per il settore giovanile rossoblù, che porta a casa diversi successi e prestazioni che testimoniano la crescita dei ragazzi e il lavoro dei rispettivi allenatori.

La nota più lieta è la vittoria della serie D maschile di Pierpaolo Giuliani, a valanga per 3-0 sulla Roma volley club. Con questi 3 punti, i rossoblù si portano al secondo posto in classifica con 34 punti, in piena corsa per la promozione in serie C.

Momento magico per l’under 16 femminile blu, che mette a segno due vittorie in due giorni. Le ragazze di Mara Fiore battono 3-0 il Montalto alla domenica e al lunedì si concedono il bis, superando per 3-1 l’Orte.

Il pacchetto delle vittorie della settimana è completato dall’under 14 femminile, allenata da Roberta Testa e Mara Fiore, che supera con un netto 3-0 il Ronciglione.

Niente da fare per la Prima divisione femminile, al rientro in campo dopo una lunga sosta, costretta a cedere 3-0 al Volley life academy.

L’under 19 maschile è battuta 3-0 dal Santa Monica, mentre l’under 18 femminile cede 2-0 contro il Volley Viterbo. Due sconfitte per l’under 16 femminile rossa, 3-0 sia col Civitavecchia che col Bracciano. L’under 15 maschile combatte fino al tie-break, ma alla fine si arrende per 3-2 al Civitavecchia.

