Autotrasporto, Assotir: sabato convegno con rappresentanti Regione Lazio e Comune di Roma

NewTuscia – ROMA – Logistica urbana, tavolo della legalità, formazione e infrastrutture. Saranno questi gli argomenti principali che verranno affrontati nel corso del convegno “Autotrasporto merci: anello essenziale della filiera logistica della Città Metropolitana di Roma e del Lazio. Analisi e Proposte” organizzato da ASSOTIR, l’Associazione italiana delle imprese di trasporto, il prossimo sabato 26 marzo, presso lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel.

Molte le personalità della politica capitolina e regionale che saranno presenti all’evento come Mauro Alessandri, assessore ai lavori pubblici, tutela del territorio e mobilità della Regione Lazio insieme a Claudio Di Berardino, assessore al lavoro, scuola e formazione nella giunta Zingaretti, Eugenio Patanè assessore alla Mobilità della Città Metropolitana di Roma e l’assessore all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti della Città Metropolitana di Roma, Sabrina Alfonsi.

Preziosa sarà la presenza di Massimo Marciani, Presidente di Fit Consulting srl, che interverrà nella discussione fornendo un contributo tecnico in merito alla situazione attuale in chi verte la logistica e la mobilità dell’area Metropolitana di Roma e del Lazio, mentre l’introduzione politica ai lavori verrà svolta dal Responsabile della Regione Lazio di ASSOTIR, Patrizio Loffarelli.

A fare gli onori di casa sarà Anna Vita Manigrasso, Presidente Nazionale di ASSOTIR insieme al Segretario Generale, Claudio Donati, che svolgerà la relazione conclusiva. Il convegno sarà l’occasione per la categoria di interfacciarsi con le istituzioni di Roma e del Lazio ribadendo la centralità dell’autotrasporto nella filiera logistica, in particolare nel contesto della distribuzione urbana di Roma Capitale.

ASSOTIR avrà, inoltre, modo di confrontarsi con la Regione Lazio su due questioni rilevanti portate avanti anche con altri contesti regionali: la richiesta della costituzione di un tavolo della legalità (obiettivo ottenuto sia per gli operatori del bacino portuale di Civitavecchia, sia nella Regione Toscana) e il tema della formazione degli autisti di mezzi pesanti grazie al quale, dopo il confronto con la Regione Lazio, è stato pubblicato un bando che stanzia fondi per 1 milione di euro e rimborsa le spese per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida dei mezzi pesanti fino al 50%.Nel corso della mattinata verrà affrontato anche il tema del rafforzamento e dello sviluppo del sistema portuale di Civitavecchia e Gaeta, della mancanza di infrastrutture adeguate e di sistemi di interconnessione efficienti all’interno del contesto regionale e capitolino e si svilupperà una riflessione sul tema della mancanza di aree di sosta adeguate conformi alla normativa europea.