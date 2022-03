Passione civile Vetralla: “Sulla pagina facebook del Comune inserito articolo politico e propagandistico”

NewTuscia – VETRALLA – Con nostra profonda meraviglia (ma nemmeno poi così tanta) ieri sera la nostra amministrazione ha condiviso un articolo di giornale sulla pagina fb ufficiale del Comune di Vetralla,

deliberatamente fazioso e propagandistico.

Ricordiamo che la pagina fb del Comune di Vetralla é una pagina di divulgazione ufficiale e che la mera propaganda, che tanto piace ad alcuni nostri amministratori, non rientra in questo.

Forse si vuole spostare l’ attenzione su altro, mettendo le mani avanti visto che a 6 mesi dall’insediamento non sono stati in grado di realizzare e non realizzeranno? Forse si vogliono disorientare i cittadini con post inutili sperando non si accorgano che, oltre le panche colorate, in 6 mesi non è stato fatto altro?

Abbiamo notato inoltre che magicamente il post si poteva commentare, quando per tutti gli altri non è data mai questa possibilità …coincidenza alquanto strana ci verrebbe da sottolineare…

E infine in tarda serata arriva la toppa peggiore del buco…”post inserito erroneamente”…cosa assolutamente impossibile ci viene obbligatorio asserire! Davvero credete che i cittadini siano così sprovveduti e disattenti?

PASSIONE CIVILE VETRALLA