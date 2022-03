“Luce Nuova sui fatti”: si parla di caro energia e misure del Governo. Per lo sport Montefiascone protagonista

NewTuscia – VITERBO – Misure del governo contro il boom dei costi energetici e sulla fine dell’obbligo del greenpass. E’ questo l’argomento principale della 25° puntata di “Luce Nuova sui fatti” che andrà in onda giovedì 24 marzo alle 21 su Tele Lazio Nord.



Il tema del caro carburanti ed energia, esploso nelle ultime settimane dopo l’inizio della guerra in Ucraina ma, anche secondo il ministro Cingolani, frutto di una presunta colossale truffa speculativa, sta tenendo banco per gli effetti che ha sul mondo produttivo italiano, del Lazio e della Tuscia. Tra minacce di blocco dell’autotrasporto ed interi settori in ginocchio come quello della pesca e dell’ agricoltura, insieme a comparti già al palo come quelli turistico e del commercio, il Governo è dovuto correre ai ripari e, con i decreti Ucraina, ha emanato vari provvedimenti tra cui il taglio momentaneo delle accise sui

carburanti.



Per parlare di questi temi, nel corso della 25° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, saranno ospiti in studio Gianfranco Piazzolla, fiscalista e presidente di Confimprese Viterbo e Remo Parenti, presidente di Confagricoltura Viterbo,

mentre ci ha rilasciato un’intervista Paolo Bianchini, presidente nazionale di Mio Italia (Movimento Imprese Ospitalità).



Condurrà Gaetano Alaimo, opinionista fisso Stefano Stefanini.



Montefiascone protagonista per la parte dedicata allo sport. Si parlerà della prima “Francigena Trail”, organizzata dalla Atletica Montefiascone e della 25° edizione della cronoscalata “Lago-Montefiascone”, coordinata dall’Aci di Viterbo. Saranno ospiti la sindaca di Montefiascone Giulia De Santis ed i membri del direttivo dell’Atletica Montefiascone Riccardo Minciotti e Gianluca Di Marco. Per parlare della “Lago-Montefiascone” sarà invece in studio il presidente dell’Aci di Viterbo Sandro Zucchi.

Per le rubriche tematiche tornano “Medicina arte nelle arti” di Giansisto Garavelli e “Dalla Tuscia a Miami” di Pety Rashkova.



Torna anche la rubrica culturale “Aut Aut” di Emanuela Ferruzzi. Tema della puntata sarà il body shaming, l’atto di deridere-discriminare una persona per il suo aspetto fisico. Saranno ospiti del salotto di Emanuela Ferruzzi la scrittrice Stella Pecollo e l’attrice Laura Antonini.





L'appuntamento è per giovedì 24 marzo alle 21 (ed in replica venerdì 25 marzo alle 14.30) per la 25° puntata di "Luce Nuova sui fatti"

