Gli studenti danno l’ultimatum: “Si aboliscano i doppi turni perderemo fiducia nelle istituzioni”

NewTuscia – VITERBO – Oggi, in Prefettura a Viterbo, si è svolto il tavolo di confronto per l’abolizione dei doppi turni di ingresso a scuola, con la presenza del Capo di Gabinetto Fabio Vincenzo Geraci e i rappresentanti della Consulta: la Vicepresidente Noemi Santini, il Presidente della Commissione “Legalità e Reclami Studenteschi” Alessandro Esposito e il Presidente della Commissione “Trasporti” Giorgio Garbrecht.

La situazione necessita di un’immediata risposta, gli studenti della Consulta pretendono che, una volta per tutte, si abolisca il doppio turno di ingresso a scuola. Non è logico mantenere questi doppi turni quando la sera le discoteche sono aperte ed è stata eliminata la mascherina all’aperto. Vista la disponibilità mostrataci nell’ultimo tavolo di novembre, non capiamo quale sia il motivo per cui gli orari sono rimasti scaglionati: nonostante la decisione fosse stata approvata all’unanimità, non era possibile attuarla a causa della crescita dei contagi, ma ormai è passato tutto l’inverno e non abbiamo avuto più risposte. L’unico eventuale problema sarebbe stata la Cotral, che però ha fornito già 4 mesi fa la documentazione per un piano attuativo che garantiva il servizio per il 98,7% degli studenti, contando la capienza all’80%. Ora, con una probabile nuova capienza al 100% e i 60 nuovi autobus messi in campo dalla Cotral -su cui si è fatta molta propaganda-, è il momento di dare certezze.

Durante il tavolo di confronto il Dott. Geraci ha ascoltato le nostre richieste e approvato, senza troppi dubbi, quanto riportato a nome degli studenti, ripetendoci che riferirà il tutto al Prefetto. Gli studenti della Consulta Provinciale hanno ribadito quanto fosse paradossale che la decisione sia stata già presa 5 mesi fa in una condizione di contagi molto più drammatica, mentre ora, con minori restrizioni, è impressionante che si parli ancora di aspettare altre valutazioni: l’abolizione dei doppi turni dovrebbe essere automatica. Rimaniamo in attesa della valutazione del Prefetto Giovanni Bruno, altrimenti dovremo svolgere entro aprile un ulteriore tavolo di confronto con tutti gli organi preposti.

Noemi Santini (Vicepresidente Consulta Provinciale di Viterbo)

Alessandro Esposito (Presidente Commissione Legalità e Reclami Studenteschi)

Giorgio Garbrecht (Presidente Commissione Trasporti)