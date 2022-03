Dante e Galileo insieme al Teatro Boni di Acquapendente￼

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Venerdì 25 marzo 2022, in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, su iniziativa del Comune di Acquapendente e dell’Associazione Teatro Boni APS, la compagnia Retropalco porta in scena alle ore 21.00, presso il Teatro Boni di Acquapendente, lo spettacolo “Dante e Galileo insieme in cielo a riveder le stelle“, scritto dal professor Orlando Araceli e diretto da Silvia Araceli.

Nell’opera viene immaginato un incontro tra i due geni, durante il quale emergono molti aspetti che li accomunano con esperienze di vita simili, spesso dolorose e tragiche, unite a differenze sostanziali e profonde, in particolare sull’astronomia. Ad allietare l’atmosfera è previsto l’intervento di un gruppo di giullari che improvvisano uno spettacolo nello spettacolo attingendo, con molte e originali varianti, dall’opera di Bertolt Brecht “Vita di Galileo“.

Sul palco Fabio Vitali, Loriano Ronca, Gilda Monelli, Valeriano Brozzoli, Paolo Peverini, Roberto Colonnelli, Massimiliano Temperini, Riccardo Zanoni, Francesca Araceli, Silvia Araceli, Luisa Curti. Musiche di Francesca Araceli. Luci di Manuel Dionisi. Costumi di Bruna Maccabruni.

Per informazioni e prenotazioni: 0763.733174 – 334.1615504.