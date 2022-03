10 Top Casinò Live: scopri i siti migliori!

Quali sono i migliori casinò live per giocare dal vivo online e da mobile? La recensione dei 10 siti Top!

CASINÒ LIVE: I MIGLIORI SITI PER GIOCARE DAL VIVO

NewTuscia – Di cosa parliamo quando parliamo di casinò live? Parliamo di vivere un’esperienza virtuale che però ricalchi per molti versi quella di sedersi al tavolo di un casinò fisico: un croupier in carne e ossa che si occupa di raccogliere le puntate, distribuire le carte, parlare con i vari giocatori seduti al tavolo e molto altro. Il tutto senza muovere un passo dal vostro divano!

I giochi a disposizione in questa modalità sono alcuni tra i grandi classici delle sale da gioco: craps, poker, blackjack, roulette, Monopoly, game show, sic bo e baccarat. Se siete appassionati di uno tra questi, non potete perdervi questa pagina, perché faremo un breve focus sui dieci migliori casinò online per i giochi in modalità live!

I giochi sono trasmessi da angolazioni multicamera in HD ed è possibile interagire con gli altri giocatori e con il croupier attraverso una chat live: il croupier vi risponderà a voce, mentre i vostri compagni di gioco potranno scrivervi! I migliori siti, poi, faranno trasmettere i croupier da casinò reali, così da darvi tutta l’atmosfera che cercate!





Siete pronti a sfidare il banco, rappresentato da un professionista del mestiere? Guardate in camera, allora, e iniziate a giocare al casinò live!

Un numero di giochi live davvero notevole, quello di GoldBet: parliamo di ben 21 giochi diversi distribuiti su oltre 200 tavoli. Assistiamo quindi a una sventagliata di possibilità capace di lasciarci ammutoliti.

Quali giochi, però? Appassionati di baccarat, blackjack, roulette (intendiamo qui sia versioni classiche che versioni più elaborate, come le speed e le lightning), di ruota della fortuna spagnola, detta Ruleta, e di Monopoly, avrete qui pane per i vostri denti!

Non solo questi giochi, ma anche alcune chicche davvero avvincenti, come il Live Football Studio, in grado di unire un gioco di carte alle ultime news sul calcio.

Appassionati di slot? Sapete che c’è una versione live della Gonzo’s Treasure Hunt? Sì, e la trovate su GoldBet, grazie al performante software sviluppato da Evolution Gaming, una delle software house più all’avanguardia rispetto a questo florido mercato.

Vediamo, per sommi capi, tutti i pro di questo sito se si parla di giochi live:

Impressionante varietà di giochi

Titoli ben sviluppati

Affidamento a software house all’avanguardia

Esiste un provider che, più di altri, si occupi al meglio di casinò live? Sì, e il suo nome è Evolution Gaming.

LeoVegas ci offre un corposo menù live sviluppato proprio da questa software house all’avanguardia. Stiamo parlando di circa ottanta tavoli, tra i quali campeggiano 18 tavoli in esclusiva solo per questo casinò online: se vi avventurate nell’offerta di LeoVegas, infatti, trovate giochi come la Leo Roulette Show. Non tutti i tavoli hanno i croupier italiani, ma se volete sentir parlare la vostra lingua, non vi preoccupate, perché 18 tavoli classici hanno a disposizione croupier del Bel Paese.

Passando all’offerta di giochi, se cercate un casinò roulette lo avete trovato, dato che sono 36 i titoli di roulette live: Live Roulette Macao, Grand Live Roulette e Lightning Roulette Italia accompagneranno le “ruote” classiche.

Per quanto riguarda il resto, eccovi serviti: 31 titoli di blackjack live, tra cui il Live Lightning Blackjack (perfetto per i giocatori forti) e l’Exclusive Infinite Blackjack.

Completano l’offerta 13 titoli relativi al baccarat live e 17 tavoli di game shows.

Evolution Gaming non è l’unico provider che si prende cura del nostro divertimento su LeoVegas: accanto a lui anche Pragmatic Play, Authentic Gaming e LiveG24. Grandi calibri!

Tanti provider specialisti in live gaming

Giochi in esclusiva

Varianti dei classici molto performanti

Giusto, nel caso di Lottomatica, partire con l’analisi della software house che si occupa dei suoi giochi live: si tratta di Evolution Gaming, che abbiamo visto essere una delle migliori in assoluto per quanto concerne lo sviluppo e l’offerta di giochi live.

Il catalogo non è però ampio come quello degli operatori visti fin qui, dato che parliamo di una quarantina di tavoli, ma ben gestiti, dato che sviluppati da Evolution Gaming.

Le dirette streaming sono molto coinvolgenti, dato che le riprese sono in HD e multicamera, affidate alla sapienza di croupier professionisti e dal carattere socievole, in grado di farci davvero entrare nel vivo del gioco.

I giochi sono disponibili anche da mobile? Sì, attraverso la app di Lottomatica potrete giocare live ovunque voi siate, pranzi noiosi e lunghi viaggi in treno inclusi (connessione permettendo, si intende!).

Quanto al catalogo giochi, accanto ai classici dei classici, Lottomatica vanta Monopoly e Dream Catcher: si tratta di una ruota della fortuna alla quale partecipare da concorrenti interagendo con un presentatore in carne e ossa!

Offerta non vasta ma di qualità

Applicazione per live ovunque siamo

Giochi molto avvincenti

Offerta assai competitiva, quella di 888casino. Facciamo parlare i numeri: 72 tavoli da blackjack con numerose varianti, che vanno dalla Speed al Free Bet, senza dimenticare il celebre Ventuno; ben 36 roulette, anche qui con le varianti classiche e quelle più spregiudicate; 36 tavoli dedicati al baccarat, con varianti allettanti, come Fan Tan e Golden Weath; nove game show, tra i quali spicca Gonzo’s Treasure Hunts, un “must play” per tutti gli appassionati del genere game show; dopodiché dadi, tombola e ben quattro ruote della fortuna differenti completano l’offerta di questo sito.

Sotto il profilo tecnico abbiamo una qualità degna di nota, dato che la velocità di caricamento del gioco, il suo livello di riproduzione e la quasi totale assenza di tempi di attesa dato l’alto numero di tavoli a nostra disposizione, rendono la piattaforma molto competitiva.

Ma anche dal punto di vista umano 888casino si fa rispettare: dato che possiamo interagire coi croupier, ecco che abbiamo la possibilità di chiarire ogni dubbio sulle giocate, in modo tale da diventare dei maestri nella specialità che desideriamo.

Vasta offerta

Croupier professionisti

Nessuna attesa per giocare

In cosa si distingue il casinò live Sisal dagli altri? Possiamo di certo parlare della grande umanità e professionalità dei suoi croupier, in particolar modo per i giochi in esclusiva di questo sito. Quali sono? Sono giochi come Sisal Blackjack Italia, Sisal Blackjack live e Sisal Roulette Live!

Oltre a questo, è necessario sapere che sono due le software house che si sono occupate dello sviluppo dei giochi di questa sezione: parliamo di Playtech ed Evolution Gaming.

C’è, in particolare, una sezione che vi permette di dare un volto alla voce del croupier che sentirete in alcuni giochi e che vi guiderà nelle varie fasi. Nei giochi più classici, in ogni caso, l’umanità del personale sarà sempre ai massimi livelli, senza perdere un’oncia di professionalità.

Se siete dei professionisti del gioco, forse vi interesserà sapere che ci sono dei live molto accattivanti, come i game show: Monopoly o Crazy Times sapranno senza dubbio come tenere alto il vostro tasso di adrenalina, così come l’Auto Roulette Live Casino Royal: in diretta proprio dal Casino Royal, tutte le sere alle 19.00, potrete puntare virtualmente accanto ad altri giocatori presenti nel casinò in carne e ossa. Questo è chiaramente un gioco che non vi sarà disponibile h24, ma per molti altri, quelli non live da qualche sala con appuntamenti mirati, per intenderci, la disponibilità non avrà limiti di tempo.

Appuntamenti live elettrizzanti

Software house impeccabili

Personale super qualificato

Ancora una volta siamo a parlarvi della grandezza di Evolution Gaming, ma non è colpa nostra se si tratta di un provider cintura nera di giochi live: anche nelle sale di Unibet la storia non cambia.

Il numero di giochi non è altissimo, parliamo di 58 possibilità, ma con tante varianti interessanti per quanto riguarda blackjack, baccarat e roulette. Se il numero non è molto alto, la varietà non manca, dato che Unibet ci mette a disposizione giochi come dadi, bingo, sic bo e dragon tiger.

A titolo di esempio: immaginate di entrare in una sala blackjack e di avere una ventina di croupier a vostra disposizione! Sarebbe un bel colpo d’occhio, giusto? Con Unibet, si può.

La versione mobile della sezione live non ci lascia in balìa di fastidiosi lag, confermando l’antico adagio che ci dice quanto Evolution Gaming sia davvero un asso in questo comparto.



Avete detto “game show”? Unibet va forte anche qua: Monopoly, ruota della fortuna e Live Football Studio sono a vostra disposizione!

Game show molto interessanti

App mobile senza lag

Ottima disponibilità di varianti

Un buon numero di tavoli e la spiccata dimensione internazionale: questi sono i punti forti dell’offerta di StarCasinò.

Quanto al numero di tavoli, vi diciamo soltanto che abbiamo 39 tavoli di blackjack e 11 per il baccarat. Per quanto concerne l’internazionalismo, avete mai sentito parlare della roulette turca? E di quella araba? StarCasinò ve le offre, assieme a quella tedesca e a quella cinese, senza dimenticare le varianti delle roulette più classiche.

Sia attraverso live chat, sia attraverso la voce, vi sarà possibile comunicare live con i croupier: occhio solo alla lingua, perché, come detto, su StarCasinò si è votati all’internazionalismo, pur non mancando offerte in lingua italiana!

Se siete appassionati di dirette streaming, sappiate che su questa piattaforma sono ben due gli spettacoli a cui non mancare: in diretta dal Royal casinò alle ore 19.00 e dal casinò inglese di Aspers, anche se non siamo riusciti a capire a che ora (punto in meno per l’assistenza clienti, qui).

In ogni caso, avere due appuntamenti in streaming non è certo cosa da poco, dato che la maggior parte della concorrenza ne offre solo uno, e quando va bene!

– Range di puntata per tutti i palati

Due live streaming

Tavoli internazionali

A dispetto del nome, nella suite live di questo importante casinò online non troviamo naturalmente solo il più celebre dei giochi di carte. Roulette, blackjack, baccarat, sette e mezzo e Sic Bo, oltre ad alcuni divertenti game show, accompagneranno infatti le vostre puntate dal vivo presso questo sito.

Titoli di assoluta qualità, su questa piattaforma: non solo quelli degli ormai celeberrimi Evolution Gaming e Playtech, ma anche alcuni titoli sviluppati in-house e in esclusiva per PokerStars, a garantire una esperienza di gioco di assoluta qualità, con riprese multicamera e multiangolo in alta definizione, croupier professionisti e molto affabili che vi si rivolgeranno anche in italiano.

Note positive anche per quanto riguarda la quantità di tavoli live: abbiamo a disposizione infatti 11 tavoli di roulette (tra i quali varianti interessanti quali la Lightning e la Spin&Win) e 10 di blackjack, compreso l’Italian Cashback. Ottimi i tre tavoli di Sic Bo, che fanno il paio con i due di baccarat, mentre i game show sono ben 8 e comprendono anche la Gonzo’s Treasure Hunt. Cinque infine i tavoli da poker, Hold’em compreso. Ricordiamo che tutti i tavoli live sono disponibili anche da app mobile.

– Assortimento giochi completo

– Software provider di assoluta qualità (Evolution e Playtech)

– Titoli in esclusiva per PokerStars.

Per una volta non parleremo di Evolution Gaming ma di Playtech, che si mostra all’altezza della possibilità offerta da William Hill di gestire il suo parco live: che approcciate il gioco da computer, da app o da mobile con browser, sappiate che non rimarrete delusi.

40 giochi, che non sono certo moltissimi, ma molti di essi sono poi suddivisi in ulteriori tavoli, arrivando quasi a raddoppiare il numero di possibilità. Una preparazione certosina è quella che è stata impartita ai croupier di William Hill ma non solo: riprese ad alta definizione, 24h su 24, con una qualità streaming eccellente.

Tantissime versioni della roulette tra le quali poter spaziare, tante possibilità di puntata per quanto concerne il blackjack e un baccarat senza traccia di lag: William Hill non lascia nulla al caso.

È tutto qui? Ma no: avrete la possibilità di giocare a sette e mezzo o a uno dei live show che il sito vi offre, come la quasi onnipresente ruota della fortuna o il più ricercato hi-lo, passando per le live slot, spettacoli condotti da professionisti capaci di intrattenervi mentre ricevono le vostre puntate!

Tantissime varianti

Live show entusiasmanti

Software Playtech ineccepibile

Anche qui si cambia un po’ software house, perché NetBet è andata a bussare a casa Pragmatic Play, una delle case di sviluppo più storiche sulla piazza.

L’offerta, comunque, risulta essere meno abbondante: abbiamo solo 8 giochi, tra i classici dei classici e le varianti più popolari della roulette, del baccarat e del blackjack, oltre naturalmente ai game show più gettonati, come la ruota della fortuna, con annessi presentatori televisivi in grado di coinvolgere nel gioco anche i più timidi.

In ogni caso, contando anche le varianti, il numero dei tavoli sale a 40, con altrettanti croupier professionisti a gestire il nostro divertimento e le nostre puntate.

Come funziona il tutto da mobile? Benone: nessun lag, nessun bug, interfaccia sempre splendida splendente.

Riprese h24 non mancheranno per il vostro divertimento e la fluidità delle immagini è notevole: Pragmatic Play mette a segno dei bei colpi, facendoci sentire in un casinò vero e proprio pure nel mezzo di una noiosa cena di lavoro.

Game show di livello

Pragmatic Play = divertimento senza lag

Presentatori coinvolgenti

È possibile giocare live da mobile?

Sì: quasi tutti i migliori casinò live hanno una sezione mobile all’avanguardia, capace di regalarci emozioni ovunque noi siamo, spesso anche con una app dedicata: nessun lag, grafica spaziale, divertimento assicurato.

Quali sono i migliori software?

Diversi sono i software che hanno fatto grande il gioco live: il prima che menzioniamo è Evolution Gaming, ma anche Playtech, Microgaming, Pragmatic Play e Authentic Gaming!

Ci sono bonus per il gioco live?

Non tutti i bonus di benvenuto sono spendibili per il gioco live, ma la maggior parte sì; oltre a questo, spesso gli operatori organizzano promozioni periodiche specifiche per il gioco live. Fate sempre riferimento alla pagina termini e condizioni dei siti per saperne di più.

I casinò live sono sicuri?

Tutte le piattaforme che vi abbiamo elencato in questa pagina rispettano gli standard di sicurezza imposti dall’Agenzia Dogane e Monopoli, dato che sono tutti muniti di licenza AAMS/ADM: questo li rende sicuri anche agli occhi del peggior malpensante!

A quanti giochi possiamo giocare live?

Il ventaglio di giochi è impressionante: si va dai classici del casinò come roulette e blackjack, fino a sette e mezzo, passando per sic bo, baccarat, Texas Hold’em; per ognuno di questi, poi, decine sono le varianti che vi aspettano. Non solo classici, ma tante esclusive: ruota della fortuna, Monopoly, game show, live football studio e chi più ne ha più ne metta.

Sono un giocatore forte: ci sono tavoli live per me?

Sì: molte piattaforme separano i tavoli con puntate basse dai tavoli in cui si gioca più forte, quindi non vi resta che dare un’occhiata ai limiti per il gioco live della piattaforma su cui siete intenzionati a giocare tosto e depositare con un metodo congruo, come il bonifico bancario.