Buzzi-Grancini (FdI): “Vicinanza ai lavoratori della Francigena”

NewTuscia – VITERBO – Solidarietà ai lavoratori della Francigena. In seguito alle indiscrezioni circolate riguardo l’eventualità di una “due diligence” sulla Francigena ventilata dal commissario, intendiamo esprimere la nostra vicinanza a tutti i dipendenti del trasporto pubblico locale che, soprattutto in un periodo storico come quello attuale, hanno dimostrato abnegazione e spirito di sacrificio nel portare avanti un servizio fondamentale per i cittadini.

Ci auguriamo che l’ipotesi di voler “fare le pulci” ai conti della società non sia una pura operazione strumentale per agevolare una possibile privatizzazione che potrebbe far gola a molti e, per il bene di tutti i cittadini di Viterbo, ci opporremo fermamente a qualsiasi forma di speculazione con le casse della società.

Luigi Maria Buzzi – coordinatore Fratelli d’Italia Viterbo

Gianluca Grancini – portavoce Fratelli d’Italia Viterbo